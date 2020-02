Arconada, tras la goleada del Barça a la Real: "La RFEF tendrá que valorar si quería esta humillación"

El Barcelona femenino ha humillado este domingo a la Real Sociedad en la gran final de la Supercopa de España tras vencerle por 1-10. Una dura derrota que Gonzalo Arconada, entrenador del conjunto vasco, ha analizado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico ha considerado que "jugar contra el equipo azulgrana siempre es muy complicado" y al meterles dos goles en los primeros minutos se les ha venido "el mundo encima". "Confiaremos en que no nos vuelva a ocurrir", agregó.

Arconada no dudó en mostrar su indignación por el resultado del choque e hizo referencia a la Federación de Fútbol Española. "Todos los equipos sentimos que no podemos competir con este Barça. La Federación tendrá que valorar si quería esto, que la única opción fuera que ganara el Barça y que sufriéramos esta humillación. Hay que reflexionar que hay muchas jugadoras extranjeras y la mayoría de nacionales están en el banquillo", manifestó.

Gonzalo Arconada: "La Federación tendrá que valorar si quería esta humillación"

No obstante, se mostró orgulloso de la Real Sociedad: "Sabíamos que sería complicado pero las fuerzas no nos han dado. No hemos estado a la altura de lo que somos. Aún así, estamos orgullosas de haber jugado la final, la primera de la historia en Supercopa, y convencidas de que no será la última".

Objetivo: continuar en la Copa de la Reina

Además, el entrenador reconoció que seguramente sea "su día más duro como entrenador", posiblemente sea así. Admitió que sabían que podía pasar pero "nunca te haces a la idea". "Estoy orgullo del equipo, de lo que se ha hablado en esa piña, de cómo han estado con la afición que ha estado apoyándonos en todo el partido. Han peleado hasta el final", indicó.

"Queríamos estar aquí, lo hemos disfrutado y eso queda ahí para la historia. Nos recuperaremos y queremos seguir en la Copa de la Reina", concluyó.

[Más información: El Barça pasa por encima de la Real Sociedad y se lleva la Supercopa de España femenina]