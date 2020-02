Rubiales: "Las mujeres tienen derechos, pero el sindicato solo los reclama para las de Primera"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado este sábado en el Comité Nacional de Fútbol Femenino que su organización está en la negociación del convenio colectivo "para poner el dinero que negocian otros dos".

Rubiales ha convocado este Comité en Salamanca donde se está celebrando la Supercopa femenina de fútbol, en el que forman parte las diferentes federaciones territoriales, además de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Este Comité ha servido para publicitar la tensión entre las tres partes que han negociado el primer convenio colectivo para el fútbol femenino.

Entre acusaciones de "mentir" o de "decir medias verdades" por parte de Rubiales a los representantes de la ACFF y de la AFE, el presidente de la Federación Española ha puesto como ejemplo el trabajo que ha realizado esta organización en beneficio del fútbol femenino.

Luis Rubiales ha reconocido que este sábado se ha enviado una carta al Consejo Superior de Deportes (CSD), con la cronología "de lo sucedido", a pesar de "no estar en el convenio colectivo" y para que "prevalezca la verdad".

A lo largo de un año y medio, según ha explicado el presidente de la RFEF, se ha comprobado que "los mismos que nos metieron en la negociación nos sacaron", en referencia a la asociaciones de Clubes de Fútbol Femenino y de Futbolistas Españoles.

Rubiales pide igualdad

También ha escenificado Rubiales, según ha explicado reiteradamente, las diferentes ocasiones en las que las propuestas de la Federación se aprobaban y después se rechazaban, un hecho que le ha molestado porque "acuerdan entre dos y nosotros ponemos dinero".

Ha sido crítico con la AFE porque, aunque "las mujeres tienen que tener sus derechos, las de Primera y de Segunda", el sindicato "solo ha pedido para las de Primera", aunque a continuación ha asegurado que prefiere no meterse "donde no nos llaman".

"Desde un primer momento, la Federación quiere poner entre 8 y 10 millones de euros para el fútbol femenino. Además, hemos visto que se cerró un acuerdo. Y sin embargo no se ha firmado porque parece que o no interesa o no sabemos lo que ocurre", ha agregado.

Rubiales ha tratado, además, de explicar las negociaciones con un operador televisivo para retransmitir algunos partidos de la liga femenina, una gestión que, en términos globales, haría que la Federación "ponga más de 20 millones para el fútbol femenino".

La ACFF se defiende

Desde la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) su presidente, Rubén Alcaide, ha rebatido al presidente de la RFEF al asegurar que la voluntad de esta asociación es "firmar un acuerdo de adhesión que permita el convenio colectivo, que solo afectaría al fútbol de primera división".

Alcaide ha añadido que ni la ACFF ni la AFE han impedido que la Federación estuviera en las negociaciones del convenio, porque "es el Estado y el Consejo Superior de Deportes quien dice que la Federación no debe estar".

"La ACFF tiene el compromiso de firmar el convenio lo antes posible, pero en el que deben entrar todos los clubes, y no sólo los equipos grandes", ha destacado.

La AFE separa la negociación del convenio

Por su parte, la delegada de la AFE, Tania Tabanera, ha querido separar la negociación del convenio colectivo con la que se estaba planteando para la retransmisión televisiva de los partidos ya que "el sindicato no está presente en la negociación de los derechos de televisión".

"El convenio colectivo debería de estar desvinculado de otros acuerdos. Y de no ser así, las futbolistas necesitan que se cierren esas negociaciones paralelas", ha agregado.

