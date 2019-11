Luis Suárez desvela los secretos de su amistad con Leo Messi: "Tuvimos afinidad siempre"

El delantero del Barcelona Luis Suárez aseguró que su compañero Leo Messi le ha ayudado "mucho" en su "crecimiento personal" desde que fichó por el conjunto azulgrana hace cinco temporadas.

"Con Leo tuvimos afinidad desde el principio. De la convivencia pasas a la amistad, y los momentos que pasas con él también se trasladan a dentro del césped", afirma Suárez en una entrevista a los medios del club catalán.

Los dos futbolistas sudamericanos son vecinos en la localidad barcelonesa de Castelldefels y mantienen una gran relación personal. "Me ha demostrado su compañerismo mil veces. Él me ayudó cuando yo luchaba por la Bota de Oro y yo a él también. El otro día, en el campo del Eibar, me regaló un gol", recuerda.

Logros en el Barça

En su sexta temporada como azulgrana, Luis Suárez ya ha marcado 185 goles, lo que le sitúa entre los cinco goleadores históricos de la entidad. "Es un orgullo estar en el top-5 de máximos goleadores del mejor club del mundo, de un club que tiene tanta historia. Cuando llegué al Barça, cumplía un sueño. Quería disfrutar de mis compañeros. Ni pensaba que llegaría a esto", confiesa.

Luis Suárez, en el Levante - Barcelona de La Liga Reuters

Además, destaca su especial conexión con el Camp Nou. "La gente sabe que nunca doy un balón por perdido, que nunca bajo los brazos, y valora este trabajo, la insistencia que pongo en cada partido", sentencia.

