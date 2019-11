Boca Juniors 'tienta' a Luis Suárez para que deje el Barça

Nunca se sabe en el fútbol. La carrera deportiva de un jugador puede dar un giro inesperado de 180º en cualquier momento. Esto podría suceder con Luis Suárez. El delantero uruguayo tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2021. Con 33 años continúa siendo uno de los mejores atacantes del mundo y sigue en la élite futbolístico.

No obstante, Suárez ha comenzado a reflexionar sobre su futuro y no le van a faltar opciones encima de la mesa. La primera de ellas sería el Boca Juniors. Según informa el periodista Martín Castilla en 'CNN Radio', esta posibilidad podría depender de quién gane las elecciones presidenciales del club.

En segundo lugar, está San Lorenzo de Almagro, un equipo que ha mostrado acercamientos por el azulgrana y el director deportivo no se ha cortado a la hora de reconocer que sería "un sueño" contar con los servicios del uruguayo.

Luis Suárez celebra uno de los goles del Barcelona ante el Inter EFE

Luis Suárez concedió una entrevista a Ovación en la que habló sobre su futuro: "Ya lo dije hace tiempo, va a llegar un tiempo en que mi edad no me va permitir estar a la altura de lo que precisa el Barcelona para competir. Pero mientras pueda, mientras tenga la fuerza que me traigan competencia es mucho mejor".

"Será mejor para mí porque me exigirá, será mejor para el club porque se alimentará la competencia y será mejor para el futuro. Porque podrán ir preparando a un futbolista con la ayuda de todos los grandes jugadores que tiene el Barcelona", manifestó el delantero.

