El debutante más joven de la Premier es suspendido por insultar a Harry Kane

Un nuevo escándalo ha sacudido la Premier League. El joven jugador del Liverpool, Harvey Elliott, debe cumplir una suspensión de todas las competiciones en el fútbol inglés durante 14 días debido a los insultos hacia Harry Kane que pronunció en un vídeo de Snapchat.

Estas imágenes se grabaron tras la final de la Champions League entre el Tottenham y el Liverpool. El equipo de Kane cayó en el Wanda Metropolitano por 2-0. Esta derrota fue motivo de burla para el futbolista de 16 años. Por ello, la Federación Inglesa ha considerado que los insultos de Elliott son "un incumplimiento agravado" de las normas.

Otro de los castigos que el delantero inglés deberá asumir será acudir a "sesiones de educación presenciales" y pagar una multa de unos 391 euros. Por su parte, Harvey Elliot quiso disculparse tras la publicación del vídeo: "Me gustaría disculparme de todo corazón por cualquier ofensa causada en la parte posterior de un vídeo mío que circula actualmente en Internet".

Harvey Elliott. Foto: Twitter (@FulhamFC)

"El vídeo fue tomado mientras jugaba con amigos en un ambiente privado y no estaba dirigido a ninguna persona, pero me doy cuenta de que mis acciones fueron inmaduras y sin sentido. Me gustaría enfatizar que el contenido del vídeo no representa quién soy como persona o cómo me criaron, y lo siento mucho", manifestó.

