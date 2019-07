Verratti abre las puertas del PSG a Neymar: "El club debe dejarlo ir"

Neymar está en el punto de mira. Su futuro está rodeado de incertidumbre y las dudas se han apoderado del mercado de fichajes. El brasileño desea salir del París Saint-Germain aunque aún no se conoce lo que sucederá y a que equipo se marchará. El Barcelona se mantiene como el 'cabeza de serie' en su traspaso pero todo puede pasar.

Su compañero Marco Verratti quiere que el extremo permanezca en el club parisino y así lo ha expresado en declaraciones a Radio Montecarlo: "No he podido hablar con él, pero está pasando por un momento difícil tras la lesión que le privó de ir a la Copa América. Me decepcionaría verlo marchar, nunca le oí decir que quería irse, prefiero que se quede".

La situación del brasileño es similar a que sufrió el italiano hace dos temporadas: "En esos momentos, necesitaba explicaciones del PSG. Vi cosas que no parecían dignas de un club que quería ganar la Champions League. Pero hablé con el club y, tras acercar posturas, me quedé satisfecho".

Neymar Júnior EFE

No obstante, Verratti ha reconocido que no se puede retener a un jugador que quiere marcharse: "A mí nadie me obligó a quedarme, pero creo que si un jugador quiere irse siempre encontrará la manera de hacerlo. Cuando un jugador quiere realmente marcharse, el club debe dejarlo ir. De acuerdo con lo que pida el club por su traspaso, pero no puedes retener a un futbolista que quiere dejar la entidad".

