Klopp alardea de la remontada ante el Barcelona: "Fue una actuación perfecta"

El entrenador alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, reconoció que la remontada de su equipo en las semifinales de la pasada Champions League frente el FC Barcelona fue una "actuación perfecta".

"Desde antes sabía que podíamos hacer este tipo de cosas, pero somos seres humanos, a veces resulta que salimos victoriosos y también se puede tener un mal día", comentó Klopp, en una entrevista con ESPN.

"Hagamos lo que hagamos, si no lo hacemos de una manera valiente, no funciona al más alto nivel. La forma en que jugamos ese día, esa fue la prueba de que, 'vaya, todo es posible', prosiguió. "No me siento orgulloso muchas veces, pero me sentí muy orgulloso de ese momento. Realmente pensé: 'Vaya, eso es especial'", confesó el entrenador nacido en Stuttgart.

Jordi Alba ante el gol de Wijnaldum durante el Liverpool - Barcelona de la Champions League Reuters

En relación a la derrota sufrida en la final de hace dos temporadas frente al Real Madrid de Zinedine Zidane en Kiev, el director técnico teutón comentó: "Tienes que perder a lo grande para darte cuenta de que no eres un perdedor. Aceptas que ha sucedido, sí, pero aún puedes ser un ganador".

"Estas son las cosas que nos hicieron más fuertes y estoy feliz de tener a estos chicos, de mantenerlos juntos porque pasaron por todas estas cosas", agregó. El regreso a Liverpool, después de consagrarse campeón de Europa, fue algo "muy intenso" según Klopp. "El ruido era increíble y la forma en que lo hacían era increíble.

"El contacto visual, los pequeños momentos con diferentes personas fueron excepcionales. Nosotros sabíamos desde antes lo que significa para la gente, obviamente, pero es realmente diferente verlo cara a cara", admitió el ex entrenador del Borussia Dortmund. "Me encantaría que algún científico me explicara cómo 700.000 personas pueden mantener un tono, constantemente durante cuatro horas", concluyó el alemán.

