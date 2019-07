Klopp revela el porqué el Liverpool no puede fichar grandes estrellas

Faltan pocos días para que el mercado de fichajes se cierre en Inglaterra -lo hará el próximo 8 de agosto- y el Liverpool no está realizando un gran desembolso en nuevos fichajes. Pese a que el conjunto red conquistó la última Champions disputada en el Wanda Metropolitano ante el Tottenham, su entrenador Jürgen Klopp ha explicado las principales razones de por qué no pueden salir al mercado a la caza de grandes estrellas.

En este sentido, Klopp ha dejado claro que la diferencia de presupuesto del Liverpool con el de otros grandes clubes europeos es abismal y, por tanto, es un factor que termina siendo determinante a la hora de hacer frente a todas las deudas: "No puedo decir nada sobre lo que hacen otros clubes. No sé cómo lo hacen. Nosotros tenemos que pagar las cuentas. Perdonen, pero todos debemos pagar lo que debemos. Ya invertimos dinero en el equipo y ahora no podemos invertir más".

Y es que durante el curso pasado, el equipo red realizó una gran inversión tanto en nuevos fichajes como en la renovación de jugadores importantes, entre los que se encuentran su tridente ofensivo: Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané. Alexander-Arnold y Henderson también ampliaron su vinculación al club, lo cual ha terminado por hacer que el Liverpool no disponga de presupuesto para fichar, por mucho que el año pasado lo terminasen alcanzando la cima de Europa.

Van Dijk levanta 'La Orejona' tras la victoria del Liverpool ante el Tottenham en la final de la Champions League 2018/2019 Reuters

Los cuatro que sí pueden

Con ello presente, Klopp ha querido cerrar el debate nombrando a cuatro clubes que, para él, sin pueden hacer frente a cualquier adversidad económica: Real Madrid, Barcelona, Manchester City y PSG: "No vivimos en un mundo de fantasía en el que puedes tener todo lo que quieres. No lo puedes hacer constantemente. Parece que hay cuatro clubes en el mundo que sí pueden hacerlo. Real Madrid, Barcelona, City y PSG. Cualquier cosa que necesiten, ellos lo tienen. No lo puedes comparar".

