Neymar reaparece en Brasil y calla sobre los rumores que le vinculan con el Barcelona

El brasileño Neymar, del Paris Saint-Germain, dijo este sábado que ya está casi recuperado de la lesión que le marginó de la Copa América, pero se negó a hablar sobre su futuro y su permanencia en el club francés. "La recuperación va bien. Estoy casi un 100% apto a volver a la cancha. Solo hacen falta los entrenamientos", anunció el futbolista en el marco de un torneo aficionado que patrocinó en Praia Grande, en el litoral del estado de Sao Paulo y donde pasó su infancia.

Neymar también comentó la tristeza que le produjo no haber podido participar en la reciente Copa América, celebrada en Brasil y ganada a la postre por la selección de la que fue marginado por una lesión en un tobillo. "Fue horrible cuando los médicos me dijeron que no podría jugar la Copa América. Pero me alegré mucho por mis compañeros, por su conquista", declaró Neymar lejos de los periodistas, que no tuvieron oportunidad de hacerle preguntas.

De ese modo, quedaron en el aire las incógnitas que existen sobre su situación en el PSG y un posible retorno al Barcelona o en relación a la acusación de violación que enfrenta ante la Justicia brasileña. En Praia Grande, donde tiene su sede el Instituto Neymar Jr., que ayuda a niños de familias pobres, el clima fue de fiesta y en el torneo organizado por el futbolista participaron equipos aficionados de diversos países.

Neymar Júnior EFE

Representación española

El equipo español está formado por un grupo de amigos que ha venido de Castellón y que no esperaba llegar tan lejos en la competición. Para su capitán, David Coloner, lo más importante fue aprovechar el momento. "Aquí estamos disfrutando. Vivir esto es una experiencia para nosotros", dijo a EFE. Según Coloner, Neymar debería abandonar Francia y volver al fútbol español. "Al Barcelona. Si fuera Neymar, volvería a Barcelona", declaró.

También haría lo mismo el panameño Abrahán Varela, cuyo equipo llegó hasta las semifinales del torneo. Preguntado sobre lo que piensa de las polémicas que rodean a Neymar, evaluó que no son lo más importante. "Es un gran crack, siempre lo ha sido, y esas cosas pasan, es normal", dijo.

Los equipos vencedores de cada categoría disputaron un partido festivo con el propio Neymar, algunos de sus amigos y jugadoras de la selección femenina de Brasil, como Cristiane, Andressa Alves y Érika. El brasileño, aunque lesionado, jugó por 30 minutos y hasta intentó una chilena en los últimos instantes.

