El agente de Coutinho estalla: "No permitiré que el Barça mienta"

El culebrón protagonizado Neymar puede pasar factura a más de un futbolista que ha militado al menos la pasada temporada en el Barcelona. Desde varias vertientes se apunta a que el club catalán quiere incluir en la operación a varios de sus jugadores, entre los que se encuentra, presumiblemente, Philippe Coutinho.

Esto ha provocado un gran enfado en el entorno del internacional canarinho. Su agente, Kia Joorabchian, ha hablado en Radio Montecarlo sobre esto y ha asegurado que desde el Barça le han asegurado que consideraban a Coutinho "intransferible". Algo que en la práctica parece no ser así.

"Pep Segura me dijo que era intransferible. Me lo dijo esta misma pasada semana. El presidente me dijo lo mismo la semana pasada en Barcelona. Que no tenía la intención de vender el jugador a ningún club. Bajo este discurso, decidimos no mirar el mercado y es por eso que el jugador no tiene ofertas, ha asegurado el representante de Coutinho.

No más mentiras

Joorabchian ha pedido después que dejen de mentir y que si de verdad quieren fuera a Coutinho lo digan cuanto antes para buscar lo mejor para el futuro del futbolista lejos de Can Barça. Todo ello después de una complicada temporada para el jugador, quien durante la mitad de su primera campaña en el conjunto blaugrana, a donde llegó procedente del Liverpool, dejó muy buenas sensaciones.

Coutinho celebra un gol con el Barça. Foto: Instagram (@phil.coutinho)

"Es un hecho que André Cury funciona con un discurso diferente al del Barça y está presionando para que Coutinho sea incluido en la transferencia de Neymar al PSG. He guardado silencio en este periodo, pero no permitiré que Barcelona mienta sobre el jugador. ¡Deben decir la verdad! Y si quieren que Coutinho se vaya, tienen que decirlo. Y con el jugador, decidiremos qué es lo mejor para su futuro", ha sentenciado el agente.

[Más información: Los tres jugadores con los que el Barça espera convencer al PSG para fichar a Neymar]