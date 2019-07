Coutinho puede tener la llave del fichaje de Neymar por el Barça

Philippe Coutinho ha conseguido revalorizarse como futbolista tras el éxito de Brasil en la Copa América. El conjunto de Tite logró sobreponerse a Perú en la gran final y agrandar aun más su historia en su país. El atacante del Barça fue partícipe de dicha hazaña y su futuro en el conjunto culé permanece en el aire, pues el jugador no vería con malos ojos salir del Camp Nou este verano, y el Liverpool se mantiene muy atento a su situación.

A pesar de ello, el diario Mundo Deportivo ha informado que desde las oficinas del Barcelona están estudiando que Coutinho pueda fichar por el PSG para poder llevar a cabo la compra de Neymar. La operación supondría una moneda de cambio para ambos clubes y, además, el citado medio ha señalado que el futbolista brasileño tampoco le ha cerrado las puertas al club francés, pero su prioridad sigue siendo la Premier League.

En este sentido, es el Liverpool el club más interesado y el que parte con mayor ventaja con respecto al resto. La principal razón es que Coutinho jugó como local en Anfield antes de fichar por el Barcelona, por lo que conoce bien la entidad del equipo red, y podría convertirse en su próximo destino si finalmente sale del Barça este verano.

Coutinho, en el Liverpool - Barcelona de la Champions League EFE

El inconveniente del precio

No obstante, el principal contratiempo llega en función del valor de mercado de Coutinho. Cuando fichó por el Barça, el Liverpool ingresó 120 millones de euros, pero el equipo de Klopp no está dispuesto a volver a pagar esa cifra por el jugador, sino que pretende tirar a la baja. Lo mismo ocurre con Neymar, que tras llegar al PSG por 222 millones, el Barça no estudia repescarle por una cifra tan escandalosa.

[Más información: El Barça presenta su segunda camiseta para la 2019/2020 con un homenaje a La Masía]