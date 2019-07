Griezmann y el Barça: cronología de un culebrón listo para el desenlace

Nunca un fichaje había tardado tanto en cerrarse. Es el caso de Griezmann, jugador que hace unas semanas confirmó su adiós al Atlético de Madrid a través de un vídeo que publicó el equipo rojiblanco en una de sus redes sociales tras cinco temporadas como atlético. Su destino: todo apunta a que será el FC Barcelona.

Todo ocurrió el 15 de mayo, cuando el jugador francés le comunicó al conjunto dirigido por Simeone que no iba a seguir en la entidad rojiblanca. Aquella tarde primaveral se reunió con el entrenador argentino, Miguel Ángel Gil Marín y Andrea Bertra para transmitirles su veredicto.

"He tomado la decisión de irme, para ver otras cosas y tomar otros desafíos. La verdad es que me ha costado coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito. Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón", dijo el jugador francés en un largo comunicado que publicó en sus redes sociales el Atlético de Madrid.

Griezmann se despide del Atlético: "Han sido cinco años increíbles, os llevo en el corazón"

El documental y la renovación

El posible adiós de Griezmann al Atlético de Madrid no era algo nuevo. Durante el verano del año pasado su nombre salió en mucha de las posibles quinielas de las salidas que manejaba el conjunto rojiblanco. El Barcelona, equipo que dentro de unos días anunciará su contratación -a la segunda va la vencida-, era uno de los grandes interesados en hacerse con los servicios del jugador galo.

Griezmann comunicó el pasado verano que se quedaba en el Atlético de Madrid tras coquetear con el Barcelona. Y lo hizo con un documental producido por Kosmos, la empresa de Piqué.

El jugador francés renovaba así su contrato con el club rojiblanco hasta 2023, además de haber pasado también a ser uno de los futbolistas que más cobraba de Primera División -23 millones de euros-.

Un fichaje 'oculto'

La posible llegada de Griezmann al Barcelona era un secreto a voces. Y más lo fue cuando Gil Marín confirmó el pasado 12 de junio que sabía todo desde hace ya unos meses.

Morata y Griezmann celebran un gol en el Wanda Metropolitano frente al Villarreal Reuters

"Tengo muy claro donde va a jugar, se sabe desde marzo. En el Barcelona", manifestó en los micrófonos de Movistar el consejero delegado del Atlético de Madrid.

La guerra por la cláusula

La cláusula del jugador francés desde el 1 de julio bajó de los 200 millones de euros a los 120. Según informó el periódico francés L'Équipe, el Barcelona prefiere llegar a un acuerdo con el equipo madrileño y que sea un traspaso, llegando incluso a abaratar la operación incluyendo algún jugador como Semedo. De no ser así, el cuadro catalán tendrá que abonar íntegramente la cláusula.

Desde el medio francés aseguran también que Griezmann habría aceptado bajarse el sueldo de 23 a 17 millones de euros, para poder fichar por las próximas cinco temporadas -hasta 2024- por el conjunto azulgrana.

Disgustados con Griezmann

Tras comunicar su adiós al equipo colchonero, varias fueron las voces autorizadas dentro del seno del Atleti que mostraron su malestar por la decisión que adoptó el jugador galo.

Cerezo y Gil Marín. Foto: atleticodemadrid.com

"No me esperaba lo de Griezmann. Yo estaba seguro de que se quedaba la otra vez y esta vez tenía muchas dudas. La verdad es que no entiendo el motivo o los motivos. Estoy muy decepcionado, porque se hizo un gran esfuerzo por él. No es la primera vez que cuando un jugador sale de un club se equivoca", dijo Enrique Cerezo.

"Necesitamos jugadores implicados completamente con el proyecto. Si para uno su nivel de ambición es superior a su nivel de compromiso hay que invitarle a dejar el club y contar con un grupo totalmente concentrado en el objetivo común. Necesitamos que nuestro grupo esté formado por jugadores que quieran estar y sientan el orgullo de llevar esta camiseta", comentó Gil Marín.

Nuevos retos

Seguramente, cansado de esperar y ver cómo en sus vitrinas sigue sin aparecer la Champions League, el jugador francés se va a otro equipo en busca de nuevas aventuras. La tarea no será fácil ya que el Barcelona no gana una Copa de Europa desde Berlín 2015.

Eso sí, Valverde y compañía son conscientes de que el principal objetivo de la próxima temporada será levantar 'La Orejona' al cielo del Estadio Olímpico Atatürk y más tras el varapalo y fracaso que supuso caer en las semifinales de la pasada Champions ante el Liverpool tras el 3-0 cosechado en la ida en el Camp Nou.

Y para ello podrían también reforzar la delantera con la vuelta de Neymar. A la espera de las posibles salidas de Dembélé o Coutinho, el jugador del PSG podría recalar como refuerzo, junto a Griezmann, en el Barcelona.

Ahora, apenas un año después de que anunciase que iba a seguir en el equipo madrileño a través de un documental que dio la vuelta al mundo, Griezmann dejará el equipo rojiblanco donde llegó en 2014 procedente de la Real Sociedad. Su nueva aventura en el Barça le espera. Y su fichaje podría ser anunciado la próxima semana. La cuenta atrás para su incorporación al equipo catalán empieza desde ya.

[Más información: Joao Félix ficha por el Atlético de Madrid a cambio de 126 millones de euros]