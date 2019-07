Guardiola y la situación de los políticos presos: "¿Por qué un periodista puede opinar y no yo?"

Pep Guardiola se encuentra de vacaciones pensando ya en la próxima temporada junto al Manchester City. Tras ganar la Premier League y caer a las primeras de cambio en la Champions League, el equipo inglés querrá repetir lo ganado la pasada temporada y llegar más lejos en la Copa de Europa.

El entrenador catalán ha concedido una entrevista a Gol dando su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo en Cataluña y sobre la situación de los políticos presos.

"Al final te dicen no puedes mezclar política y deporte. Si todo lo que haces en la vida es política... ¿Por qué no puedo pronunciarme a mis sentimientos, o a lo que siento, a la injusticia que está cometiendo el estado español con siete personas injustamente encarceladas en prisión preventiva desde hace más de dos años", dijo Guardiola.

"Con alguno de ellos, a través de las familias, sí que he estado en contacto. Son activistas sociales, gente que defiende la paz, la cultura. Porque aunque sea muy minoritaria, la catalana es una cultura respetable como cualquier otra. Y que esta gente que no ha roto un cristal lleve más de un año en prisión preventiva, es una animalada. Entonces, que yo no pueda opinar de eso porque soy entrenador de fútbol... ¿Y por qué un periodista puede opinar y no puedo opinar yo?", comentó Pep.

La independencia en Cataluña

Hace unos meses se convocó en Cataluña un referéndum ilegal en el que muchas personas salieron a la calle. Guardiola también habló sobre ello.

"La gente lo que pedía en Cataluña es ejercer su derecho a votar, no quería independizarse. No sabemos si quería independizarse, es que no lo sé, nadie lo sabe. Hay una gran parte que quiere, pero una parte que no".

