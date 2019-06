Pep Guardiola siembra dudas sobre el fichaje de Neymar por el Barça

Una de las voces más autorizadas del barcelonismo para analizar cualquier tema de actualidad azulgrana no es otro que Pep Guardiola. El técnico catalán fue entrenador del Barça durante cuatro temporas

Recientemente, el actual técnico del Manchester City ha concedido una entrevista al diario Ara en la que analiza la actualidad del conjunto azulgrana, la del Manchester City y la realidad política que se vive en España.

Interés del Barça en Neymar

"Neymar es un jugador extraordinario, pero no lo sé. Es como si yo volviera. ¿Sería lo mismo? Yo no soy el mismo y no sé si el Neymar sería el mismo. Ahora bien, es muy bueno, nadie lo duda".

Declaraciones de Van Gaal sobre Messi

"El Barça ha estado muy cerca. 3-0, sin Firmino y Salah. Todo el mundo decía que un gol, en Anfield, el haría. La Champions es muy exigente. El Van Gaal probablemente lo debe decir por la implicación defensiva, que en Europa es muy grande, pero si el Barça no ha ganado la Champions no creo que sea por Messi".

Fichajes del Barça tras su marcha

"Creo que están los jugadores adecuados. Siempre han sido. Hace poco dije que los dos rivales más duros que me he encontrado en mi carrera son el Liverpool de este año y el Barça de Luis Enrique. Los tres de delante del Barça de Luis Enrique eran insuperables. El talento individual que se acerca más al de Messi es el de Neymar, sobre todo entonces, de creatividad, en una edad buena. Tenían aún el orden y trabajo y dedicación y locura de obsesión como el Luis Enrique".

Renovación con el City

"Allí lo tengo todo, sinceramente he encontrado todo lo que necesitaba. Vaciarse no es sólo haber ganado mucho o estar con unos mismos jugadores durante mucho tiempo. Trabajar en casa desgasta mucho más, las emociones son más intensas, las ruedas de prensa más duras. En Alemania no me pasó. Y en Manchester tengo el Txiki, que es la persona más importante de mi carrera porque confió en mí cuando no era nadie. Estoy muy protegido. Tengo el Ferran, que a veces dices "¿Cómo puede ser así de frío?", Pero a la vez gestiona con una precisión brutal.

Trayectoria internacional

"Es muy bonito que la gente nos diga que nunca han visto jugar así en Alemania o Inglaterra. Todos tenemos nuestra vanidad, y no puedo negar que me hace mucha ilusión que nos coloquen entre los grandes equipos de todos los tiempos de Inglaterra".

