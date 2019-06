Guardiola y su regreso al Barça: "Volveré tarde o temprano, pero no como presidente"

Pep Guardiola se encuentra de vacaciones y aprovechó para acudir a la presentación en Barcelona de una Cruyff Court en Els Hostalets de Pierola donde habló sobre varios jugadores y su futuro en el fútbol.

"La pista está en un entorno precioso, un lugar ideal para jugar. Es una iniciativa que se trabaja mucho desde la Fundación y que está muy bien", comentó Guardiola sobre la inauguración que tuvo lugar.

El extrenador del Barcelona finalizó la temporada conquistando cuatro títulos, la Premier League, la FACup, la Copa de la Liga y la Community Shield, pero se quedó un año más sin la Champions League.

Neymar y su posible fichaje por el Barcelona

"No voy a decir nada, no me corresponde. Esto le corresponde al Barcelona. Viví mucho tiempo en este club y no quiero que ninguna opinión pueda mal interpretarse".

¿Compatibles Neymar y Griezmann?

"Todo depende de la idea que tengan en mente en la secretaría técnica y el entrenador. Los buenos siempre son bienvenidos en los equipos. Los dos (Neymar y Griezmann) son muy buenos".

La temporada de Messi

"No voy a dudar de su calidad. El Barcelona ha hecho un año fantástico, llegando a la final de Copa. Él ha sido importante siempre, y será así".

La vuelta de Guardiola al Barcelona

"Volveré a Barcelona tarde o temprano. Pero como presidente, olvidaos. Para ser presidente tienes que saber y debes estar preparado, tener conocimientos que yo no tengo. Intento ser buen entrenador, que mal no ha ido en esta década. Volveré a Barcelona para vivir, tarde o temprano".

