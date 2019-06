David Silva podría fichar por la UD Las Palmas en junio de 2020

Esta podría ser la última temporada de David Silva en el Manchester City. Después de una década en el conjunto inglés, el canario estaría interesado en afrontar un nuevo reto en su carrera profesional lejos de la Premier League. Algo que acerca aún más al centrocampista a la UD Las Palmas.

Así ha levantado todos los rumores David Silva con unas declaraciones recogidas por el rotativo británico Daily Mail. En ellas el centrocampista español desvela buena parte de su futuro: "10 años en Inglaterra son suficientes y es el momento perfecto para completar un ciclo".

Además, Silva ha concedido una entrevista a la Cadena SER en la que vuelve a hablar sobre su futuro: "Me queda un año más en Inglaterra y en el fútbol no se piensa más allá del presente. Yo siempre he dicho que me gustaría jugar en Las Palmas, pero ya veremos qué pasa cuando acabe la próxima temporada y cómo me encuentro. Ahora también tengo familia y debo sopesar otras opiniones".

El canario aprovechó también para analizar la temporada de la UD Las Palmas: "La pasada temporada no ha sido buena, como todo el mundo sabe. Que se apueste por la cantera es lo primordial, porque un equipo como Las Palmas saca muchísimos jugadores y, además, económicamente, en Segunda no se puede gastar mucho dinero. Habrá que apoyar a la gente de aquí, porque siempre ha habido una buena cantera".

[Más información: David Silva no asegura su continuidad en el Manchester City]