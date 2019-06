Operación Oikos: El Girona no podrá personarse y Samu Saiz, investigado

El Girona ha sido el tercer equipo descendido de La Liga de la temporada 2018/2019 junto al Rayo Vallecano y el Huesca. Tras desatarse el caos del presunto amaño del Valladolid - Valencia de la última jornada (donde el conjunto che se llevó los tres puntos del José Zorrilla), el club catalán ha intentado hacer todo lo posible por lograr una permanencia "procesal" y presentó su petición al jurado que estudia el caso.

En su comunicado, el Girona solicitaba una Liga con 21 equipos manteniéndose a ellos mismos y al Valladolid. El conjunto pucelano descendería si las pruebas clarifican el amaño del encuentro, por lo que perderían los seis puntos impuestos por normas y ocuparía la posición del Girona de tercero por la cola, pues la temporada acabó con tan solo cuatro puntos de diferencia entre ambos clubes.

No obstante, el juez Ángel de Pedro ha desestimado el recurso del conjunto catalán, que no podrá personarse en el juicio como parte perjudicada. Sí tendrá que personarse el Valladolid: "El Girona Fútbol Club, no tiene la cualidad de ofendido por el delito, al no ser titular del bien jurídico protegido, que es colectivo, la protección de la pureza de la competición deportiva cuando están en juego intereses económicos".

Samu Sáiz, en su presentación con el Getafe. Foto: getafecf.com

Samu Saiz, investigado por corrupción

Por otra parte, se ha clarificado de la situación de Samu Saiz tras personarse. Al futbolista se le tiene por comparecido y personado, en concepto de investigado: "En relación al escrito presentado por el procurador don José Javier Muzas Rota de personación de Samuel Saiz Alonso, se le tiene por comparecido y personado, en concepto de investigado por un presunto delito de corrupción entre particulares en relación con el deporte".

