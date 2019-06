Ángel Torres defiende a Bravo y Aranda: "No están implicados; nadie ha robado, es todo mentira"

Desde que concluyera la temporada y la 'Operación Oikos' saltase a la luz, el Getafe ha estado en el punto de mira de la actualidad deportiva. Los azulones podrían haber sido perjudicados, en su carrera por la cuarta plaza, a raíz del partido Valladolid-Valencia, con el que los chés certificaron su puesto en Champions.

Este encuentro está en el punto de mira de los amaños que han salpicado al fútbol español en las últimas semanas. Ángel Torres, presidente del Getafe, concedió una entrevista a El Transistor de Onda Cero para analizar toda la actualidad del equipo azulón, incluida la 'Operación Oikos'.

Aranda y Bravo

"No me creo que ni Carlos Aranda ni Raúl Bravo estén implicados en todo esto, estoy seguro de que los futbolistas no han puesto un duro. Aquí no se ha robado nada a nadie".

LaLiga

"Me da vergüenza que en la mejor liga del mundo esto no se solucione antes; creo que todo lo que está saliendo ahora es mentira".

Dinero de las apuestas

"No me creo que sean los jugadores los que pongan el dinero de las apuestas, creo que hay algo más detrás, más gordo. ¿Quién ha puesto el dinero de las apuestas?".

Getafe

"El Getafe no tiene que sacar ningún comunicado. Esto es un circo que se ha montado y el club no va a participar en esto".

Procedencia del dinero

"Aquí hay algo gordo, conociendo a los futbolistas sé que ellos no han puesto el dinero, que investiguen quién ha puesto el dinero de esas apuestas".

Descenso Nástic

"En el fútbol, con lento que va todo, te jodes cuando te toca. Yo baje hace dos años y hubo dudas, pero nadie vino a ayudarme ni a investigarme".

Amaños

"Es inevitable que ocurran cosas raras de este tipo con los futbolistas".

Bordalás

"Bordalás no tiene cláusula, en el momento en el que él se quiera ir....hemos llegado a un buen acuerdo, las dos partes estamos contentas".

Djené

"Me he comprometido con el entrenador que, si no llega una oferta importante por Djene, va a seguir con nosotros; el chaval está contento, se acaba de comprar un piso en el Bercial".

