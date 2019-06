Bartomeu 'enfría' los rumores: "No hay nada con Griezmann"

El 'culebrón Griezmann' sigue su transcurso con el paso de los días y todavía no hay un destino resuelto para el delantero francés. Son muchos los que tienen claro que el galo acabará en el Barcelona como está previsto, pero otros aseguran que hay otras opciones y que las negociaciones con el conjunto culé no están ni mucho menos resueltas.

Este último caso es el de Josep María Bartomeu. El presidente del conjunto azulgrana ha atendido a los micrófonos de RAC1 y ha sido rotundo a la hora de afirmar que no se producido ningún contacto con Griezmann y que, por lo tanto, no se ha iniciado ningún tipo de operación por hacerse con sus servicios: "No hay nada. Lo hemos dicho siempre, no hemos hablado con él, no hay nada, veremos cómo evoluciona el mercado estos días y semanas".

Por otra parte, Bartomeu reflejó que desde la directiva se está trabajando por hacer la mejor gestión posible de la plantilla para el próximo curso, y ha señalado que no se están precipitando a la hora de tomar decisiones con los fichajes: "Estamos haciendo una gestión lenta y segura".

Griezmann celebra su gol al Beitar Jerusalén EFE

Sin prisas con la planificación de la plantilla

En este sentido, también manifestó que el verano es muy largo y que disponen de tres meses para reestructurar la plantilla adecuadamente, sin perder de vista a los futbolistas de la cantera que pueden dar el salto en cualquier momento: "Tenemos todo junio, julio y agosto. Estamos hablando y haciendo la estrategia, también mirando al Barça B, este año algunos jugadores también tienen posibilidad de subir del filial al primer equipo. Habrá salidas y algunas entradas".

[Más información: "Desde que Griezmann anuncia que no va a seguir, pienso que ya tiene firmado algo"]