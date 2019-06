Rubiales, sobre la 'operación Oikos': "Cuando las cosas se hacen bien no hay nada que temer"

El presidente de la RFEF se encuentra en Bolonia debido a la Eurocopa sub21 que está disputando España. Rubiales presenciará en directo el partido de la selección española ante Italia en lo que sera el debut de los hombres de Luis da la Fuente.

Antes del choque habló con los medios de comunicación sobre el equipo español y la 'operación Oikos'.

Partido contra Italia

Contra Italia, en su campo, un estadio que va a estar lleno con más de 30..0000 espectadores, esto es élite, son todos jugadores importantísimos y jugar un partido de estas características para los chavales es algo único y maravilloso y seguro que van a hacer un gran papel.

Selección masculina en el Europeo y femenina en el Mundial

Es buena señal y significa que estamos en todas las competiciones, veo a los chicos con muchas ganas, ilusionadísimos el míster también y a ver si podemos empezar bien y ojalá tengamos que volver el día 30.

La sub21

Los he visto bien, pero en el deporte no pueden ganar todos, nuestra mentalidad es ganadora y los jugadores lo van a intentar, el formato es complejo pero lo hace más emocionante y divertido para el que gane. Seguro que los jugadores lo van a hacer bien.

'Operación Oikos'

No estoy allí, no hay nada, fue una sorpresa porque cuando las cosas se hacen bien no hay nada que temer y sólo me queda explicar que la Real Federación Española de Fútbol y la aragonesa con su presidente hemos actuado de manera ejemplar. Es falso que haya subvenciones, campos construidos y cualquier irregularidad.

Se ha actuado conforme a un protocolo, se recibe una llamada sobre la petición de un campo de fútbol, se pone en conocimiento de la federación aragonesa, nos dicen que hay necesidades más importantes, entiendo que lleva razón y se lo transmito así a Petón, que no le queda otra que entender la decisión.

Hemos actuado de manera sobresaliente, sin escondernos y nos sorprende que salgan este tipo de cosas. Una pena que no nos hayan llamado antes de publicar, pero cada uno actúa como quiere. Estoy orgulloso de como ha trabajado la Federación aragonesa y como lo hemos hecho nosotros.