Dirección de Carrera deja sin sanción a Lorenzo

Tras el incidente en la curva 10 durante la segunda vuelta de MotoGP en el circuito de Barcelona-Cataluña, Dirección de Carrera ni siquiera entró a investigar la acción de Jorge Lorenzo que acabó con la carrera de Andrea Dovizioso, Maverick Viñales y Valentino Rossi. El piloto del equipo Repsol Honda, acompañado de Alberto Puig, acudió a los boxes de Yamaha y Ducati para pedir disculpas por la acción cometida. Ninguno de los dos pilotos de la fábrica de Iwata estaba en sus garajes, pero fue recibido por Massimo Meregalli, team manager del Monster Energy Yamaha. Después llegó el momento de acudir a su antiguo equipo, donde le esperaba Dovizioso y Paolo Ciabatti, director deportivo de la fábrica de Borgo Panigale; y Gigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, con los que conversó por unos minutos.

“Aceptar o no aceptar las disculpas no va a cambiar nada. Ha estado bien que haya venido al box, pero tampoco cambia nada. Está muy claro lo que ha pasado. Creo que Jorge estaba en una buena posición, había ganado muchos puestos tras la salida, y no estaba tan lejos en el ritmo. Quería estar delante en el inicio y ha cometido un error grande. En esa curva es muy fácil cometer un error porque se hace en primera y después hay que salir rápido, y un pequeño fallo puede convertirse en gran fallo. No ha sido lúcido en ese momento porque ha querido adelantar a Maverick, pero no ha mirado dónde estaba frenando. Maverick ha frenado muy tarde y se ha ido un poco largo y él lo ha hecho más tarde todavía. El error, desde el punto de vista de un piloto, no es muy grande, pero hacer eso en ese sitio y en la segunda vuelta sí que lo convierte en un error grande. Y viniendo de un campeón como él, es un gran error”, ha asegurado un conciliador Dovizioso.

Mucho más duro ha sido Viñales, que ha acudido a Dirección de Carrera para pedir una dura sanción para Lorenzo. El panel de comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y MotoGP, presidido por Freddie Spencer, ha analizado lo sucedido y ha considerado que se trata simplemente de un lance de carrera.

Maverick Viñales dedica a Jorge Lorenzo una 'peineta' tras tirarle en la curva 10 de Montmeló. Efe

“Lo de Lorenzo es un error de novato y debe salir el último en Assen. Valentino y yo no estamos luchando por el campeonato, pero tocó a Andrea. Para Dovizioso será muy difícil recuperar 37 puntos. Espero que Dirección de Carrera sea igual de severa que el sábado, cuando me penalizaron tres puestos en una situación muy diferente. Al final, ha arruinado la carrera tres pilotos. Si tiras a un piloto y pides perdón vale, pero el perdón no sirve para nada. Dirección de Carrera tendrían que hacer algo un poco severo para dar una cierta imagen a los pilotos de Moto3. Al final, esta imagen que vemos no creo que sea el comportamiento oportuno para una segunda vuelta”, argumentó el piloto español de Yamaha.

Rossi aseguró que él no tenía nada que decir sobre una posible sanción a Lorenzo. “Creo que está en un momento complicado con la Honda, por eso eligió las gomas blandas delante y detrás. Empujó muy fuerte en el inicio y quizás estaba un poco fuera de posición. Simplemente se veía delante y lo intentó. Estas cosas pasan y no será la primera ni la última vez. Ha cometido un error y he escuchado que ha ido al box a pedir disculpas, pero yo en ese momento no estaba”, señaló el piloto italiano, que se encuentra a 68 puntos del liderato de Marc Márquez.

El líder de MotoGP salió en defensa de su compañero de equipo. “Son cosas de las carreras y este domingo, por circunstancias de la vida, me he salvado y hemos podido sacar 25 puntos. Dos o tres de los rivales claros para la carrera han estado involucrados. Yo creo que la maniobra está al límite y no es merecedora de sanción porque Lorenzo no ha entrado fuera de la línea”, razonó Márquez, que amplía su ventaja al frente de la clasificación general de MotoGP a 37 puntos sobre Dovizioso.