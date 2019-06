Gol mal anulado a España ante Suecia por fuera de juego de Rodrigo

Primera jugada polémica en el Santiago Bernabéu. España y Suecia se dieron cita en el estadio del Real Madrid para disputar la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Cuando se acercaba el cuarto de hora de partido, Rodrigo Moreno consiguió batir a Olsen, quien hasta entonces se había convertido en lo más destacado del partido.

El tanto del delantero del Valencia fue anulado por el colegiado del encuentro después de que su linier levantase el banderín por presunta posición adelantada del internacional español. Las imágenes que mostraron a continuación la realización dejaron claro que Rodrigo no se encontraba en fuera de juego.

En primera instancia el jugador que recibió en la banda estaba en posición correcta, pero después de la internada por banda y dar el pase de la muerte, Rodrigo se encontraba por detrás del balón en el momento de la asistencia.

Polémica en el gol anulado a Rodrigo por fuera de juego durante el España - Suecia

En los partidos de clasificación para la Eurocopa que se celebra el próximo verano no hay VAR. No será hasta el inicio de la máxima competición europea a nivel de selecciones cuando el videoarbitraje haga acto de presencia. Por este motivo no hubo revisión del gol mal anulado a Rodrigo y este no acabó subiendo al marcador, poniendo así en ventaja a las primeras de cambio a la Selección.

