España pone un pie en la Eurocopa desde el punto de penalti: 3-0 ante Suecia en el Bernabéu

Primera y segunda del Grupo F se vieron las caras este lunes 10 de junio en el Santiago Bernabéu. Sin Luis Enrique en el banquillo, pero con su mano derecha tomando las decisiones, saltaron los once elegidos al césped del estadio del Real Madrid. España sale más líder tras vencer a Suecia con goles de Sergio Ramos, Morata y Oyarzabal. [Narración y estadísticas: España 3-0 Suecia]

Antes de que el balón echase a rodar se hizo un especial homenaje a Sergio Ramos, quien ante Islas Feroe se convirtió en el futbolista con más victorias con su selección en toda la historia. Después de este emotivo momento llegó otro tras guardarse un respetuoso minuto de silencio por los fallecidos José Antonio Reyes y el expresidente de la UEFA Lennart Johansson. Con todos listos, el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 comenzó.

España comenzó dominando el encuentro, aunque la primera gran oportunidad salió de las botas de Parejo. El centrocampista del Valencia avisó que los tiros desde fuera del área son una de las armas de la nueva Selección. Su volea la detuvo Olsen, que hizo a continuación otras dos paradas de mérito. El portero sueco se hizo gigante bajo los tres palos y solo Rodrigo consiguió superarle en el primer cuarto de hora de partido. Pero el línea levantó el banderín anulándose así el tanto, que a posteriori se demostró que era legal, pero aquí no hay VAR.

La selección española continúo volcada en ataque hasta el final de la primera mitad. Rodrigo, Fabián o incluso Carvajal disfrutaron de varias ocasiones para poner al combinado nacional por delante en el marcador, pero no pudo ser. La última la tuvo un Sergio Ramos que lo intentó de chilena, pero su acrobático recurso se marchó muy por encima de la portería defendida por Olsen.

Isco pidió protagonismo

Con 'Paquito, el chocolatero' sonando por megafonía volvieron los jugadores al campo para el comienzo de la segunda mitad. Suecia puso el balón en juego, pero el guion fue el mismo que en durante los primeros 45 minutos. Dominio total de la Selección. No tardó en llegar el peligro sobre el área sueco. Isco se convirtió en el protagonista en el primer cuarto de hora de la segunda mitad.

Isco Alarcón durante el amistoso ante Suecia REUTERS

Primero el malagueño estuvo a punto de abrir la lata que tanto se estaba resistiendo después de que Dani Parejo sacase un córner. El de Arroyo de la Miel la empalmó y su disparó se fue rozando el larguero. Sin tiempo para reponerse del susto, el combinado nórdico tuvo que volver a sufrir en sus propias carnes el potencial de Isco. El andaluz, otra vez a pase de Parejo, firmó un tiro cruzado que se fue muy ajustado al palo derecho de la portería de Olsen.

La hora de la verdad

El tiempo corría y España no encontraba la forma de imponerse no solo en el juego, sino también en el marcador. Hasta que el punto de los once metros se hizo con todo el protagonismo. Mano de Larsson a centro de Marco Asensio. En esta ocasión el colegiado no falló y concedió el penalti a los de Robert Moreno. Sergio Ramos se pidió el lanzamiento y no falló.

Entonces, Robert Moreno movió ficha. Asensio dejó su puesto a Álvaro Morata y poco después fue Rodrigo el que salió del campo para que ingresase Oyarzabal. Unos cambios que surtieron el efecto esperado, ya que ambos redondearon la goleada de España ante una Suecia que no reaccionó al tanto inicial del capitán.

La selección española celebra un gol camino a la Eurocopa 2020 EFE

Ya pasado el minuto 80, Morata se internó en el área del combinado sueco tras una elegante carrera. El delantero del Atlético de Madrid cayó en el área y el árbitro pitó la pena máxima. Sergio Ramos volvió a coger el balón, pero en un bonito gesto cedió el lanzamiento a su compañero en la Selección. El ariete español no falló, pero no acabó ahí el partido. Un minuto después, en el 86', Oyarzabal se estrenó como goleador con un disparo ajustado al poste. España ganó y pone un pie en la próxima Eurocopa.

España 3-0 Suecia

España: Kepa; Carvajal, Sergio Ramos, Íñigo Martínez (Diego Llorente, 88'), Jordi Alba; Busquets, Parejo; Marco Asensio (Morata, 64'), Fabián, Isco; y Rodrigo Moreno (Oyarzabal, 72').

Suecia: Olsen; Lustig, Jansson, Helander, Augustinusson; Claesson (Johansson, 27'), Ekdal (Olsson, 86'), Larsson (Isak, 82'), Forsberg; Quaison y Berg.

Goles: 1-0, 64' Sergio Ramos (p.); 2-0, 85' Morata (p.); 3-0, 86' Oyarzabal.

Árbitro: William Collum (Colegiado escocés). Amonestó a Jordi Alba (24').

Incidencias: encuentro de la cuarta jornada de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020 disputado en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España) ante 72.205 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador internacional español José Antonio Reyes y el expresidente de la UEFA Lennart Johansson. Ramos fue homenajeado por su récord de victorias con la Selección.