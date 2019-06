El futuro de Sané, en manos de Beckham: el futbolista le pedirá consejo para decidir

AS Monaco vs Manchester City GUILLAUME HORCAJUELO Agencia EFE

El futuro de Leroy Sané está en el aire y podría estar en manos de David Beckham. El futbolista alemán se plantea abandonar el Manchester City al no jugar los minutos que esperaba. De esta manera, tendría en mente buscar otro equipo para la próxima temporada y para ello, pediría consejo al exfutbolista del Manchester United.

Según el diario The Sun, la razón por la que le solicitaría ayuda es porque Beckham y sus asesores son admirados en el mundo del fútbol por la carrera profesional que el exfutbolista inglés ha llevado a cabo.

Sané vería con buenos ojos la salida del conjunto inglés al ver que tiene a otros jugadores por delante como Sterling o Bernardo Silva. Y por ello, el extremo alemán podría cambiar Inglaterra por Alemania tras el interés del Bayern Múnich. Su presidente, Uli Hoeness, aseguró el pasado mes de mayo que estaban tratando el nombre de Sané en esos momentos.

El técnico de la selección alemana, Joachim Löw, también dio el visto bueno al fichaje: "El Bayern es una buena dirección. Si regresa a Alemania, no será mala cosa para él ni para nosotros". No obstante, el alto precio del traspaso podría dificultar la operación. "No conozco la cifra exacta aún, pero creo que va a ser muy difícil que venga", reconoció posteriormente Hoeness.

Sané tiene contrato con el Manchester City hasta 2021 y su valor de mercado alcanza los 100 millones de euros. Por su parte, Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern, negó que hayan hecho una oferta por Leroy Sané pero aseguró que, primero, el jugador debe decidir si quiere venir al Bayern. "Si ese es el caso, entonces negociaremos con el Manchester City", sentenció.

