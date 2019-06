50 aficionados sin entrada intentan colarse en el Wanda Metropolitano

A pocas horas de la final de la Champions League celebrada en el Wanda Metropolitano, la locura continúa creciendo en Madrid. Ya informaron del gran número de aficionados ingleses que habían viajado a la capital española sin entrada para el estadio. No obstante, alrededor de medio centenar de ellos han intentado acceder a él burlando la seguridad.

Según fuentes policiales, los seguidores ingleses aprovecharon que la seguridad en zona de prensa es menos estricta para saltarse uno de los anillos de control previos. Posteriormente, corrieron hacia el estadio a través de las escaleras y explanadas que se encuentran alrededor del recinto.

Sin embargo, este esfuerzo no les sirvió para conseguir su objetivo porque sin las localidades no pueden pasar los tornos de acceso a la grada del Wanda Metropolitano. Por tanto, tendrán que unirse al resto de aficionados que no cuentan con entrada y deberán ver el gran enfrentamiento entre el Tottenham y el Liverpool fuera del estadio.

Cuatro detenidos por agresiones

Por otra parte, muchos de ellos ya se han hecho notar y algunos han sido detenidos por la Policía Nacional por varias agresiones. Para evitar mayores problemas la Delegación de Gobierno en Madrid ha desplegado un dispositivo policial en la capital y en toda España formado por 4.700 agentes para velar por la seguridad durante la final.

