Cristiano Ronaldo desafía a la grada del Wanda: enseña la manita

Todos los focos estaban puestos en Cristiano Ronaldo. El delantero luso había sido el gran protagonista del duelo de la Champions League en la previa y también lo fue desde el minuto inicial del partido entre el Atlético de Madrid y la Juventus. El '7' bianconero dio el primer gran susto a la afición colchonera con un disparo de falta que repelió Oblak.

Cristiano Ronaldo

Después se quejó del juego duro de los pupilos de Simeone, aunque no fue hasta casi el final de la primera parte cuando protagonizó el acto más sonado. Este no fue otro que un cara a cara con la grada del Wanda Metropolitano. El ex del Real Madrid en enseñó la manita a los seguidores rojiblancos después de escuchar cánticos en su contra.