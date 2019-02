Diego Costa gana la partida a Morata: titular ante la Juventus de Cristiano

Vuelve la Champions League para el Atlético de Madrid y lo hace con la visita de la Juventus de Cristiano Ronaldo al Wanda Metropolitano. La noticia, más allá del partido, está en el once inicial de Simeone. Primer partido serio e importante para el conjunto rojiblanco desde que coinciden en la convocatoria Diego Costa y Morata y primera suplencia del exjugador de la Juventus en detrimento del hispano-brasileño.

El exdelantero del Real Madrid fichó por el conjunto madrileño el pasado 28 de enero procedente del Chelsea. Su debut no tardó en llegar y lo hizo ante el Betis con más pena que gloria. Jugó todo el partido, no consiguió marcar y su equipo perdió. En el siguiente choque ante el Real Madrid, el Atlético volvió a perder y Morata no consiguió anotar. En su último partido sumó una victoria ante el Rayo Vallecano, pero sigue sin ver puerta en los 251 minutos que ha disputado en La Liga.

Morata reclama al colegiado durante el derbi contra el Real Madrid Reuters

Ahora, cuando todo parecía indicar que Morata iba a ser titular, el delantero madrileño tendrá que esperar su oportunidad partiendo desde el banquillo. Diego Costa volvió el pasado sábado a una convocatoria con el Atlético tras más de dos meses de ausencia por lesión. El hispano-brasileño salió en la segunda parte y coincidió en el campo junto a Morata y Griezmann. El último partido que había disputado antes de jugar ante el Rayo tuvo lugar el 2 de diciembre ante el Girona.

