El niño con varios trasplantes que emocionó como nunca a Joaquín y Sergio León

La superación y las ganas de vivir de David, perteneciente a la asociación Nupa, son un ejemplo para todos. Los jugadores del Betis, Sergio León y Joaquín Sánchez, han querido hacerle un visita y mostrar su admiración, ya que es todo un ejemplo a seguir.

Al igual que los dos futbolistas, David siente los colores del Betis y su admiración por ellos le hace seguir adelante. Es un niño que ha pasado por tres trasplantes, el último de ellos de siete órganos y forma parte de NUPA, una organización que da apoyo y asistencia integral a niños, adultos y familias con Trasplante Multivisceral, Fallo Intestinal y Nutrición Parenteral.

La Asociación de Futbolistas Españoles ha organizado un encuentro entre ellos y lo ha publicado en las redes sociales. Mediante su cuenta oficial de Twitter, la AFE ha compartido un vídeo en el que los jugadores charlas con David y juegan con el balón sobre el césped.

David, bético desde que nació

"Te imaginas pasar más de la mitad de tu vida ingresado en un hospital. Tuve un problema con el intestino y me lo trasplataron a los 4 años. A los tres años me dio rechazo y me lo tuvieron que volver a trasplantar. Al cabo del tiempo me volvió a fallar y a los 9 años me lo trasplantaron de nuevo y hasta ahora", explicó David sobre sus operaciones. Asimismo, se considera bético desde que nació y recordó algunos goles como "el quinto de Tello, el del Bernabéu de Sanabria y el gol ante el Sevilla de Joaquín".

