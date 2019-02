El VAR corrige a Zwayer: no hubo penalti a Diego Costa

El Atlético de Madrid y la Juventus miden fuerzas en la ida de los octavos de final de la Champions League en el Wanda Metropolitano. Uno de los choques más esperados de la competición no iba a estar exento de polémica, pues elementos como la vuelta de Cristiano Ronaldo a Madrid o el regreso a la titularidad de Diego Costa son como gasolina en un incendio.

Sin necesidad de cumplir un tercio de partido, en el minuto 28, sucedió la primera gran acción polémica del encuentro. Diego Costa cayó en el área después de notar el contacto del lateral italiano De Sciglio y el colegiado Felix Zwayer sorprendió a los presentes al señalar el punto de penalti. El VAR intervino en la acción corrigiendo la decisión del alemán.

Las imágenes demuestran que el contacto entre ambos futbolistas, además de leve, se produce fuera de área de los bianconeri, por lo que no hay pena máxima. Finalmente la jugada concluyó con falta en la frontal del área a favor del Atlético de Madrid, pero el disparo de Antoine Griezmann terminó en nada.

Pidieron penalti de Matuidi

El equipo colchonero ya había pedido penalti con anterioridad en una acción donde Matuidi fue a un balón dividido dentro del área del equipo italiano con la plantilla por delante, pero para el árbitro la acción no fue merecedora de ninguna sanción. Además, dado que el francés no llega a tocar al jugador del Atlético, no habría sido penalti sino libre indirecto dentro del área por juego peligroso.

