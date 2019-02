La Real vence al Athletic e impone su superioridad en el derbi vasco

La Real Sociedad ganó el derbi vasco ante el Athletic por 2-1 gracias a dos goles de bandera de Mikel Oyarzabal y Willian José que noquearon a los rojiblancos en el primer tiempo. El partido tuvo todas las características de los clásicos, mucha intensidad en el campo entre jugadores que se conocen bien y también en una grada que tuvo un aire británico en su animación y que empezó a enfervorizarse ya con la versión remozada del himno de la Real antes del inicio. [Narración y estadísticas: Real Sociedad 2-1 Athletic]

Imanol Alguacil introdujo en el once titular a David Zurutuza y el centrocampista pelirrojo protagonizó, con un pase de gran calidad, la primera ocasión de Willian José, que quedó solo ante Herrerín pero el fuera de juego invalidó de forma muy ajustada su opción de ataque. El fruto del dominio local llegó en el minuto 16 cuando Willian José dirigió desde su área una patada a seguir que casi llegó a la parcela rival, Dani García se confió y Oyarzabal entró como un cohete para hacerse con el balón y superar la salida Herrerín. Oyarzabal hizo así su tercer gol esta temporada a los rojiblancos -los otros dos los marcó en San Mamés- y relanzó en su ánimo al graderío de Anoeta y el Athletic quedó tocado. Peor parado pudo quedar el conjunto de Gaizka Garitano porque momentos después otro mano a mano de Willian ante Herrerín, en posición legal esta vez, lo desbarató el guardameta rojiblanco evitando que el partido cobrara tintes de mayor dramatismo para sus intereses.

No podía dormirse la Real porque su rival estaba tocado pero no hundido y en el minuto 30 tuvo su opción para el empate, en un cabezazo de Córdoba a centro de San José que Rulli evitó que se convirtiera en gol con una buena estirada. Garitano no parecía estar muy contento con el juego de su equipo, mandó a tres hombres a calentar a la media de hora de juego para enviar un aviso a los jugadores del equipo vizcaíno, que no llegaron a recibir el mensaje porque cuando el primer tiempo finalizaba se produjo el segundo tanto blanquiazul. Se generó en el enésimo acercamiento al área de los realistas. El balón quedó suelto y lo recogió Willian fuera del área para golpearlo con violencia y alojarlo junto a una escuadra.

Los jugadores del Athletic celebran el gol de penalti ante la Real Sociedad en La Liga Juan Herrero EFE

La segunda mitad estuvo mediatizada por la intensa lluvia que cayó en algunas fases y el resultado favorable a una Real que gestionó el partido con el marcador y cedió el dominio a los visitantes. El aviso de Garitano de la primera mitad se confirmó con la entrada en el campo de Beñat y Raúl García, luego se fue Muniain y en el minuto 70 el técnico vizcaíno había consumido sus tres cambios sin que el Athletic lo notara para mejorar.

El choque parecía muy claro para los donostiarras hasta que llegó un penalti señalado a Llorente sobre Íñigo Martínez. El lanzamiento lo falló Raúl García ante la intervención de Rulli, pero el argentino no pudo atajar el remate posterior del exjugador del Atlético de Madrid. Los instantes finales fueron emocionantes, pero no dio el Athletic sensación de poder al menos empatar el encuentro y eso que hizo subir a Herrerín a rematar la última jugada, por lo que Anoeta vivió su triunfo más dulce desde su remodelación.

Real Sociedad 2-1 Athletic

Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Diego Llorente, Raúl Navas, Theo; Mikel Merino, Illarramendi (Zubeldia, 76'), Zurutuza; Januzaj (Sandro Ramírez, 82'), Willian José (Héctor Moreno, 88'), Oyarzabal.

Athletic: Iago Herrerín; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García, San José (Beñat, 45'); Ibai, Muniain (Guruzeta, 70'), Córdoba (Raúl García, 45'); Iñaki Williams.

Goles: 1-0, 16' Oyarzabal; 2-0, 45' Willian José; 2-1, 82' Raúl García.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano). Amonestó a Capa (55') y Raúl Navas (81')

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de La Liga disputado en el Estadio de Anoeta (San Sebastián) ante 27.073 espectadores.