Carragher sentencia a Pogba: "No es un capitán, no es un hombre"

La relación entre José Mourinho y Paul Pogba es insalvable. Desde la retirada de la capitanía, pasando por varias declaraciones envenenadas entre ambos, hasta las miradas envenenadas que el francés le dedicó en el último entrenamiento del Manchester United. El último en pronunciarse sobre el conflicto ha sido Jamie Carragher, exjugador del Liverpool y comentarista de Sky Sports, que no dudó en posicionarse a favor del técnico luso y atacar de paso a Pogba.

◘ ¡UNA MIRADA MÁS CERCANA! ◘Parece que José Mourinho no estaba muy contento con la publicación de Paul Pogba en Instagram anoche ... ◘Una mirada retrospectiva a su relación: https://t.co/W7Ws8uVjH0 pic.twitter.com/o9MuAPH4dK https://t.co/FNSjNIZKTK — Sebastian (@Sebas_Deportes) 26 de septiembre de 2018

"Si Mourinho se va, no verás un nuevo Pogba. No es tan bueno como cree que es. Su gran problema es su comprensión del juego. Puedes resumir sus actuaciones en sus últimos dos partidos. Un gran gol contra Young Boys, pero tuvo la culpa del gol del Wolves", declaró Carragher.

Además, el comentarista habló del ego de Pogba: "Tendrás a los grandes clubes pujando por él, pero el Barcelona es el mejor candidato. Pogba juega para sí mismo, no es realmente un capitán. Ha dejado que su agente hable mal del club. Él no es un hombre", sentenció el exjugador inglés.

Mourinho saldría antes que Pogba

Carragher lamenta que la mala racha que atraviesa el Manchester United sea Mourinho el sacrificado antes que Paul Pogba: "Me quedaría con Mourinho antes que Pogba. Pero es más fácil sacar a un entrenador en esta situación que un jugador. Estoy harto de que las personas pongan excusas para los jugadores: saca lo mejor de ti. Ser capitán y jugar en el centro del campo central, como Roy Keane y Paul Scholes, es jugar para el equipo".

Y las declaraciones del comentarista inglés no van del todo desencaminadas, ya que según informó ESPN varios jugadores del United ya han pedido la cabeza de José Mourinho, entre ellos Pogba, y ha asegurado que saldrán del equipo en el caso de que el técnico portugués no abandone Old Trafford esta temporada.