Mourinho continúa la guerra contra Pogba: "No volverá a ser el capitán"

La relación entre José Mourinho y Paul Pogba ha alcanzado un punto de tensión más crítico que nunca. Entrenador y jugador del Manchester United llevan manteniendo un constante pulso durante todo el verano, a lo que se le sumaron las especulaciones de que el centrocampista galo podía acabar fichando por el Barcelona.

Finalmente, el propio técnico luso declaró en una rueda de prensa que se quedaría en el club de Old Trafford, ya que era un futbolista importante. Pero nuevamente, su relación ha vuelto a dar un vuelco que, según afirman medios ingleses como The Times y Daily Star, Mourinho se ha visto obligado a tomar una decisión muy dura: "Pogba no volverá a ser el capitán del United".

En sus explicaciones al respecto, el portugués ha sido tajante: "No volverá a llevar el brazalete porque no representa lo que es un capitán, y la grandeza de este club está por encima de todo". Cabe resaltar que esto tiene su origen en el último tropiezo en la Premier League a costa del Watford. Tras conservar la ventaja en buena parte del partido, el Manchester United iba a acabar cosechando un empate, que llevaría a Pogba a culpar de ello a su entrenador.

Pogba durante el partido del Manchester United ante el Burnley Reuters

Esto no le gustó nada a un Mourinho que, sin embargo, iba a ser respaldado por el resto de la plantilla: "Los jugadores estaban felices con esa decisión y con las razones detrás del entrenador". Además, también ha dejado claro que estas palabras han sido en contra de crear una guerra con el resto de futbolistas, quienes no tienen nada que ver en el asunto de Pogba.

Por tanto, con la cuerda más tensa que nunca, la última medida del técnico del United al respecto ha sido no llevar al centrocampista galo al encuentro de la Carabao Cup contra el Derby Country. Los rumores sobre una posible salida de Pogba en invierno vuelven a estar activos, con muchos clubes a la espera del desenlace de esta historia.