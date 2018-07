La Supercopa de España será a partido único y probablemente en Tánger

Luis Rubiales ha anunciado que la Supercopa de España se disputará a partido único el próximo 12 de agosto. Probablemente, será en Tánger, pero el presidente todavía está en conversaciones. "Se plantea que tiene que ser un sitio en el que no haga demasiado calor. A partir de las 19 o las 20:00 horas en Tánger bajan las temperaturas. Es una petición de la AFE. Uno de los clubes pedía una compensación económica de 950.00 euros y jugando en Tánger va a ser mayor. Además, se va a dotar a cada club de 6.000 entradas y de alojamiento", reconoció.

El presidente de la Federación, también explicó que se contemplaron como alternativas Madrid y Valencia. "Eran dos posibilidades, pero queremos dotar a nuestra competición de un buen ambiente y de un lleno. Se podía haber solucionado en otra ciudad con un campo más pequeño, pero no llegábamos al tema económico", comentó para justificar su situación.

Barcelona y Sevilla, por tanto, disputarán el torneo veraniego, el primer título de la temporada, el próximo día 12 de agosto en Tánger. De no ser en esa ciudad, la Federación tendría que buscar otro lugar, aunque las conversaciones y las cantidades a ingresar están definidas.

En la misma rueda de prensa también se anunció la contratación de Luis Enrique como el próximo seleccionador de España. "Quiero destacar el compromiso que he notado de dejar pasar otras oportunidades económicamente mucho mejores, ese compromiso me gusta y me gusta mucho", sentenció el presidente.