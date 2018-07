Acusan a los rusos de 'doparse' contra España y Croacia en el Mundial

¿Es el milagro ruso es real? ¿Su llegada a cuartos de final ha sido sólo fruto de las tácticas y la calidad de sus jugadores? Depende a quién le pregunten. Fritz Sörgel, el experto del diario sensacionalista Bild en ‘sustancias prohibidas’, los acusa de haberse dopado. “Para mí lo es”, reconocía este lunes en la publicación. ¿El motivo? Los internacionales habrían inhalado amoniaco, al menos, en dos partidos de este Mundial: contra España y Croacia.

Sea o no dopaje, los rusos no podrían ser sancionados por esta práctica: la sustancia no está prohibida. Es decir, lo han hecho los rusos, pero también podrían haber optado por ingerirla los alemanes. O los españoles. O los franceses. O los croatas. Realmente, los que quieran. Está permitido y, por tanto, no es delito. A partir de ahí, se puede discutir sobre si es ético (o no) su uso y sobre los beneficios (o no) que produce su utilización.

Fritz Sörgel, el experto del diario Bild en estos temas, basa sus sospechas en una imagen en la que Golovin, con las manos en la nariz, estaría inhalando amoniaco. Eso para él es dopaje porque da un extra a los jugadores. La otra prueba de que, en efecto, han utilizado esta sustancia que proporciona beneficios físicos la ha hecho pública el diario Süddeutsche Zeitung, donde un portavoz de la federación rusa admitió que estaban utilizando la sustancia.