Ayuso abandona el Tour de Francia por Covid y deja en el aire su presencia en los Juegos Olímpicos

Juan Ayuso dice adiós al Tour de Francia. El ciclista español se despide de su primera Grande Boucle tras contagiarse de Covid. Apenas se habían superado los primeros 25 kilómetros de la 13ª etapa cuando Ayuso, que llevaba varios días encontrándose convaleciente, se bajó de la bicicleta.

Una imagen dolorosa para el corredor del UAE que comenzó a gestarse durante la jornada de descanso. Dio positivo en un test Covid interno de su equipo con unos valores bajos que le permitieron tomar la salida de la etapa. "Clíniciamente tuvo autorización para correr, sin embargo sus sensaciones no fueron buenas y se retiró de la carrera. Ahora regresa a casa para descansar", asegura un el primer diagnóstico.

Ayuso no pudo continuar después de un inicio de etapa muy duro con una fuga numeros que no pudo seguir. "Estoy un poco decepcionado como no puede ser de otra forma. Llevaba unos días que me iba costando y ayer terminé la etapa muy mal, me costó mucho, hicimos el test de Covid y salió positivo. Y hoy hemos decidido a ver si podía pasar el día, pero bueno, saliendo como se ha salido y encontrándome tan mal, pues nos hemos tenido que retirar", aseguró una vez bajado de la bicicleta.

Su positivo en Covid le ha costado el Tour y le compromete los Juegos Olímpicos, que están a la vuelta de la esquina y, tal vez, La Vuelta. "Estamos valorando todo y viendo qué hacer. Los Juegos empiezan pronto y vamos a intentarlo. Voy a estar unas semanas sin tocar la bici, pero intentaré llegar a los Juegos y ver qué puedo hacer. La Vuelta todavía no lo hemos hablado".

Tampoco va a disputar la prueba de crono de los Juegos Olímpicos de París que se disputará el próximo 27 de julio. En principio todo apunta a que será Oier Lazkano el que compita en esa prueba como ha informado EFE. Su baja deja tocado al UAE en general y Pogacar en particular, que pierde a uno de sus mejores apoyos para cuando empiece su pelea con Vingegaard en la montaña. Especialmente este fin de semana en Plateau de Beiller.