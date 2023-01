Muere el exciclista Lieuwe Westra, a los 40 años, tras luchar contra la depresión

El ciclismo se viste de luto para despedir a Lieuwe Westra. Este domingo se ha confirmado su muerte a la edad de 40 años. El neerlandés llevaba los últimos años batallando con una depresión que le llevó a dejar incluso el deporte que tanto amo. Aunque su vida también estuvo marcada por su coqueteo con el alcohol y las drogas cuando era tan solo una estrella emergente.

Nació en Munein (Países Bajos) en el año 1982. Siendo todavía joven le dio la oportunidad de ir rondando el KrolStonE para después despegar en el Vacansoleil. Con este llegó a disputar La Vuelta a España en 2009. Aunque antes de eso tuvo que luchar la primera batalla de su vida.

Con tan solo 16 años, comenzó a beber y a tener contacto con las drogas. Tanto que aparcó su bicicleta y se convirtió en obrero vial. Pero su padre y su hermano supieron ayudarle para regresar a las carreteras y poder así labrarse una carrera en el mundo profesional de este deporte.

También pasó por las filas del reconocido Astana y llegó a ganar etapas importantes en carreras de tanto prestigio como Dauphiné, París-Niza o Volta a Catalunya. Sin embargo, la segunda lucha de su vida le llevó a dejar el ciclismo definitivamente. En este caso, la depresión.

"Peleó consigo mismo y perdió"

De hecho, fue el periodista que escribió su biografía el que dejó entrever en el anuncio de su muerte que la depresión había acabado terminando con su vida: "Lieuwe Westra (40) falleció el sábado por la tarde. El exciclista peleó consigo mismo en los últimos años y perdió. Descansa en paz, 'Bestia'".

El fin de una relación, los juicios y también la batalla con el sobrepeso le condenaron a la depresión. Y también el lastre de haber usado corticoides durante su carrera. Tal como él mismo confesó en su biografía: "Me di cuenta que si quería estar con los buenos, tenía que ir al límite de lo permitido. Me quedó claro que con el entrenamiento duro no llegaban solo las victorias".

Incluso el propio Lieuwe Westra confesó que tomar los corticoides llegaron de la mano de certificados médicos falsos. "Era fingido, en ocasiones. Tuvimos que ser eficientes para que fuese con los momentos importantes", reveló entonces el fallecido exciclista neerlandés.

La noticia de su fallecimiento ha dejado en shock al mundo del ciclismo. Como muestra, la reacción de Astana: "Estamos conmocionados por la terrible noticia sobre la prematura muerte de Lieuwe Westra. Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia y seres queridos".

