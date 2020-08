Luis León Sánchez, nuevo campeón de España de ciclismo tras un épico final con Herrada

El ciclista murciano Luis León Sánchez, del grupo deportivo Astana, se proclamó este domingo en Baeza (Jaén) campeón de España en ruta en la categoría de profesionales, carrera que tuvo un trazado de 185 kilómetros y en la que por vez primera sube a lo más alto del podio.



Luisle, como es conocido en el pelotón y que ha sido cuatro veces oro en la crono, espero su momento oportuno para atacar y lo hizo en la recta final de una carrera que se rompió de forma definitiva en la subida al puerto de Mazuecos.



Ahí, la representación del equipo Cofidis tomó el mando primero con Fernando Barceló y después con Jesús Herrada, muy fuerte, pero que se quedó sin premio al salirse la cadena en la última curva y no poder ni hacer podio en la prueba.

Jesús Herrada entra destrozado en meta tras su problema mecánico Twitter (@RFECiclismo)

Ese premio fue para Gorka Izagirre, compañero del campeón de España en el Astana, que fue plata y Vicente García de Mateos, del Aviludo-Louletano de Portugal, que conquistó el bronce.



El balear Albert Torres (Movistar) es un especialista en pista que se dejó ver en el Nacional debido a que la baja de Alejandro Valverde, ganador en la pasada edición de este Nacional en el que ahora le sucede su paisano Luis León.



Valverde no participó en Jaén al estar en la 'burbuja' organizada por su equipo para competir en el próximo Tour de Francia, lo que le dio más libertad de movimientos a sus compañeros.



Torres fue valiente y estuvo activo, lo que motivó que atacara y dejara la compañía en una escapada en la que estaban Diego López (Fundación Euskadi), Xavier Cañellas (Caja Rural), Ángel Madrazo (Burgos), Álvaro Trueba (Atum), Eusebio Pascual (Bharain), Javier Chacón (Brocoli Mecanic), Miguel Ángel Fernández (Gios) y Víctor Martínez (Electro Hiper).

El pelotón en disputa del campeonato de España Twitter (@RFECiclismo)

Con un fácil pedaleo afrontó la aventura en solitario y así en el kilómetro 96 atacó a sus compañeros y se lanzó a un reto complicado de llegar destacado, aunque con fuerza empezó a acumular ventaja con el grupo perseguidor y así en el 110 llegó a los 53 segundos y a 1 minuto y 45 segundos con el pelotón, en el que Caja Rural o el Kern Pharma empezaron a situar a sus mejores corredores al ser, junto con la Fundación Euskadi, los equipos con más representación. El intento de Torres llegó a su final a 52 kilómetros de la meta de Baeza, aunque previamente había sido neutralizada la escapada de los ocho ciclistas.



La carrera empezó de nuevo en las dos últimas vueltas al circuito y los hombres fuertes empezaron a dejarse ver en la cabeza con Iván García Cortina (Bharain), Gorka Izaguirre (Astana), Diego Rubio (Burgos), Luis Ángel Maté (Cofidis) y Óscar Sevilla (Medellín), aunque sin ataques importantes a falta de 40 kilómetros para coronar el campeón de España, pero con el Kern Pharma tirando a un fuerte ritmo de un grupo de unas 50 unidades.



Su labor en cabeza motivó una selección y que algunos corredores no pudieran seguir el ritmo y se descolgaran en la fase decisiva. A falta de 30 kilómetros, el jiennense José Manuel Díaz Gallego (Nippo Delko de Francia) se dejó ver en casa y probó fortuna, pero su ataque no tuvo continuidad y no prosperó.

Como también lo hizo Mikel Iturria (Fundación Euskadi), que tomó unos metros de ventaja al comienzo de la última vuelta y después se le unieron Ángel Sánchez (Miranda-Mortágua) y su compañero Antonio Angulo, aunque el intento tan solo duró 2 kilómetros.

La ascensión final



La ascensión al puerto de Mazuecos, con 7 kilómetros de subida con un desnivel medio del 5,6 por ciento y a 16 de la meta baezana, debía seleccionar a los aspirantes definitivos a la victoria, y así tomó el mando del pelotón la representación del Cofidis pensando en Jesús Herrada de cara a la ascensión final.



Los ataques no pararon y otra vez Mikel Iturria y después Jaime Castrillo (Kern Pharna), que en la crono dejó unas excelentes sensaciones, buscaron marcharse en solitario. Ya a 7 kilómetros, el turno fue para Dani Navarro (Israel Cycling), Vicente Garcia de Mateos (Aviludo-Louletano) y Fernando Barceló (Cofidis), que atacaron con decisión, pero fueron estos dos últimos los que tomaron una ventaja de 15 segundos.

Fernando Barceló y García de Mateos buscan la victoria Twitter (@RFECiclismo)

A solo 3, la estrategia del Cofidis dio resultado y Barceló se quedó solo en cabeza de carrera con 13 segundos de carrera sobre los favoritos al triunfo: Iván García Cortina, Gorka Izaguirre, su compañero Jesús Herrada y Luis León Sánchez, entre otros.



Así, el trabajo de Barceló fue positivo y Herrada tomó el relevó en los últimos 2.000 metros, aunque León e Izagirre, ambos del Astana, no se rindieron y reaccionaron por detrás con un pedaleo constante.



Luis León dio alcance a Herrada, que tuvo la mala fortuna de sufrir una avería mecánica que le impidió subir al podio, con Gorka Izagirre y Vicente García de Mateos, plata y bronce en Baeza. El murciano, que fue plata el viernes en la contrarreloj, al fin conquistó su primer título en línea, mientras que Samuel Blanco fue campeón en élite.



Clasificación:



1. Luis León Sánchez (Astana): 4.24.21



2. Gora Izagirre (Astana): a 15



3. Vicente García (Louletano): a 15



4. Iván García Cortina (Bharain): a 22



5. Rubén Fernández (Euskadi): a 22



6. Fernando Barceló (Cofidis): a 24



7. Urko Berrade (Kern Pharma): a 24



8. Diego Rubio (Burgos): a 27



9. Samuel Blanco (Froiz): a 32



10. Gustavo Veloso (W52 Porto): a 39.

