Momparler, seleccionador de ciclismo de España: "2020 era mi reválida con el Mundial y los Juegos"

España está midiendo el estado del deporte de las bicicletas este fin de semana en Jaén. La Real Federación Española de Ciclismo organiza desde este viernes los Campeoantos Nacionales donde la participación se ha visto mermada por culpa del calendario de la UCI, modificado como resultado del parón que propició la llegada de la pandemia de la Covid-19. Y el responsable de que todo salga bien durante estos días es Pascual Momparler (Villanueva de Castellón, 1982).

El seleccionador nacional hace las veces de organizador de esta cita que mide a los mejores ciclistas nacionales. Una circunstancia que lleva asterisco, ya que Alejandro Valverde, Mikel Landa, Enric Mas, Marc Soler, Ion Izaguirre o Jonathan Castroviejo, entre otros, no estarán en la provincia andaluza este fin de semana ya que se encuentran concentrados con sus respectivos equipos de cara a un Tour de Francia que comenzará la próxima semana.

Aún así, Momparler está atento a las actuaciones de los que sí estarán. Los Pello Bilbao, nuevo campeón de España de contrarreloj, Iván García Cortina, Gorka Izaguirre, Luis León Sánchez, los hermanos Herrada, Fernando Barceló, Ángel Madrazo u Óscar Rodríguez tratarán de dar espectáculo en el recorrido que han creado en torno a la provincia de Jaén para conocer quién portará el maillot con la bandera nacional todo un año.

Pascual Momparler y Alejandro Valverde RFEC

Con unos Campeonatos de Europa previstos para la próxima semana en Plouay, para los que Momparler ya tiene hecha la selección, y un Mundial que aún falta por conocer su ubicación pero que se espera organizar dentro de un mes, el seleccionador nacional analiza en EL ESPAÑOL el estado del ciclismo español, los primeros espadas y esa sensación que ronda el ambiente en el país de presión porque no llegan victorias de las caras nuevas.

La tarea de ser organizador de unos campeonatos en estos tiempos de coronavirus no debe ser nada fácil...

La verdad es que la Diputación de Jaén nos lo ha puesto muy fácil. Han confiado al cien por cien en nuestro protocolo Covid-19, pero siempre está ese nerviosismo por el aumento de casos positivos en el país. Estamos y están tranquilos con el respaldo que estamos mostrando mutuamente. Tenemos a los políticos de cara, un Campeonato de España da dinero. En un año en el que la hostelería y la restauración lo están pasando más, es una inyección. Si lo haces además con un turismo deportivo, sano, que no dan más trabajo que el día de la competición, es todo más favorable.

Un campeonato tiene la dificultad de que tenéis ciclistas que vienen de diferentes lugares porque estaban compitiendo con sus equipos por Europa

Pero al final es el mismo protocolo que está utilizando la UCI. Si el ciclista no pasa un PCR, no va a tener posibilidad de competir. Los politicos y sponsor que vengan también van a pasar test rápidos para poder entrar a la burbuja.

"Me ha afectado el cambio de ubicación del Mundial y la cancelación de los JJOO, 2020 era el año de mi reválida"

¿Qué diferencias notáis en la organización con respecto a otros años?

Lo principal es acotar la línea de meta para que no haya mucho público. Hemos decidido también en algún pueblo en vez de dar una pasada, pasearlo un poco más para que no se agolpen en un solo punto... Hemos ideado algunas medidas para guardar siempre la distancia de seguridad.

Otra traba es el calendario, que ha impedido que haya bajas de ciclistas importantes

Pero oye, tenemos ciclistas inscritos de mucho caché. Sí que es verdad que la ausencia de Alejandro Valverde para los aficionados es un golpe duro. Pero tenemos a un Gorka Izagirre que ha hecho noveno en un Mundial, fíjate qué plantel.

Pero también falta esa línea de ciclistas señalados para ser el relevo generacional con los Mas, Soler...

García Cortina por lo menos sí que estará. El que no viene es Aranburu, que sí podía venir, pero como estará en el Europeo y corre otra carrera en Plouay el día antes, hemos preferido que no venga para no cargar sus piernas. Él quería venir.

Al final sigues pendiente de tus labores de seleccionador...

Eso no podemos dejarlo. Tenemos el Europeo tres días después. Este año se nos ha juntado todo y en 30 días, si no pasa nada, tendremos el Mundial. Así que la cabeza tiene que estar a tres frentes.

Pascual Momparler en el recorrido de la prueba de ciclismo de Tokio 2020 Twitter (@Momparler)

¿Cómo habéis afrontado el cambio de lugar del Mundial?

A mi personalmente me ha afectado mucho. Yo cuando decido ser seleccionador nacional es después de haber ganado el Mundial con Alejandro. El primer Mundial no era el que mejor nos venía a nosotros. Teníamos a un ciclista que lo podía hacer bien como García Cortina, pero no tuvo su día. Fue un debut en el que conseguimos meter a Gorka entre los diez primeros, pero como veníamos de ganar, di el paso por este 2020.

En este año teníamos unos Juegos Olímpicos muy duros después de un Tour de Francia con ciclistas españoles que se adaptaban muy bien al recorrido. Y después teníamos un Mundial que podía ser mi reválida también durísimo, si no habíamos conseguido nada en Tokio. Aún está en el recuerdo de todos cómo dominamos la situación en Insbruck. De momento JJOO no hay, el recorrido del Mundial se va a cambiar... A mi me ha desmoralizado un poco, pero es la situación que nos ha tocado vivir y donde vayamos iremos a rendir al máximo.

A pesar de que haya calidad en esta nueva generación, se respira en España un ambiente de preocupación por la falta de victorias

Yo no estoy preocupado. De Alex Aranburu, la gente lo empezó a conocer el año pasado durante La Vuelta. Yo le conozco de hace mucho tiempo, de cuando se tenía que partir la cara con Egan Bernal en el Tour del Porvenir sin ser escalador y fue cuarto o quinto en la Croix de Fer. Este año ya habéis visto el paso que ha dado con Astana en las Clásicas. Fíjate qué ciclista nos ha salido que el público no esperaba.

"¿Falta de victorias del ciclismo español? No estoy preocupado, la gente tiene que tener paciencia"

García Cortina está destinado a ser el ciclista español del pavé durante años. Nunca habíamos tenido esto. Nunca habíamos podido decir que este puede ganar Roubaix, puede ganar Flandes... Ahora lo tenemos. Gonzalo Serrano es otro de los que nadie conocía y este año ya ha ganado en Vuelta a Andalucía, en Vuelta a la Comunidad Valenciana le cogió Pogacar...

Tenemos ciclistas jóvenes que son muy 'sinvergüenzas', no le tienen miedo a la carretera y confían mucho en sí mismos. No hablamos de Barceló, de Juanpe, que no está teniendo su mejor año por las lesiones... Pero nos van a dar muchas alegrías.

Quizá es culpa de la 'futbolización' del aficionado que pide resultados inmediatos y que embarra esa generación que está apareciendo

La gente tiene que tener paciencia y confiar en el ciclista español. El ciclista español no ha parado de dar grandes victorias y va a seguir haciéndolo. Tenemos una generación que va a explotar e, independientemente de cómo esté rindiendo ahora Enric Mas, que yo se que va a darle la vuelta al cuerpo y que si no es en el Tour, va a ser en La Vuelta, va a estar como ha estado en sus mejores años.

Hablabas de Cortina que hace unos días ha confirmado su fichaje por Movistar, ¿acierta con este movimiento?

Sabíamos de hace tiempo que se iba a producir este movimiento. García Cortina está bien asesorado, es un chico que sabe lo que quiere, que su alrededor sabe a dónde quiere ir. Entonces, si han elegido Movistar seguramente será porque le darán el material que hace falta para estar ahí delante.

Tienen ciclistas extranjeros que rinden muy bien en este tipo de carreras. Igual este año no se le han visto, pero va a ser la gente que necesite Cortina para estar adelante. Al final es una apuesta personal de Movistar que siempre han estado para las Grandes. Los últimos años de Alejandro les han dado algo más de visibilidad. Es un movimiento bonito y arriesgado para todos.

Pascual Momparler, seleccionador nacional de ciclismo RFEC

Mientras siga Alejandro parece que España siempre va a poner todas sus esperanzas sobre él. Decía esta semana que no tiene las mismas sensaciones que antes de la pandemia, ¿cómo se toma esas sensaciones el seleccionador?

Yo con Alejandro estoy ilusionado. Siempre que esté, va a estar en mi cabeza y en el equipo. Alejandro me ha dado mucho y le ha dado mucho a España. Se tiene que esperar de él, lo que dé. Siempre da el máximo y nos va a dar alegrías. Igual está un poco desmoralizado porque no está rindiendo como él quisiera, pero seguro que dará la vuelta a la situación.

Alejandro Valverde es Alejandro Valverde. Para él también pasan los años, pero siempre va a tener ese destello de calidad que yo a una carrera de un día, si tuviera a Alejandro en frente, me pondría nervioso con 40, con 41 o con 42.

¿Es el ciclista más completo de la historia de España?

Yo creo que sí. Quisiera remarcar que debe pasar a la historia como uno de los mejores deportistas del mundo. Conozco pocos deportistas en baloncesto, en fútbol, en natación... en el deporte que me digas, que estén 20 años al máximo nivel mundial. Eso lo han hecho muy pocos. Este es un rara avis.

¿Cómo te gustaría que terminase este domingo el Campeonato de España?

Pues lo que quiero es una carrera que esté muy disputada y no se sepa quién va a ganar hasta el final. Así hemos diseñado el circuito. Hay un puerto para llegar a meta que se sube cinco veces con una pendiente media del cinco por ciento y tramos del ocho y del diez... Hay un callejeo de pavé de piedra por el casco viejo de Baeza... Creo que vamos a disfrutar mucho este fin de semana.

[Más información: Pello Bilbao, nuevo campeón de España de ciclismo contrarreloj]