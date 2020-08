Alejandro Valverde anuncia el año de su retirada definitiva: "Hasta los JJOO, aguanto"

El futuro de Alejandro Valverde a sus 40 años sigue siendo una incógnita, aunque el ciclista va dando pistas cada vez que habla. El murciano ha puesto en duda que su carrera se prolongue más allá de 2021, asegurando su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano. Pero el ciclista del equipo Movistar Team no se encuentra con las mismas sensaciones que otros años, algo lógico tras la pandemia que ha puesto patas arriba el calendario de la UCI.

"No me marco más objetivos que ir día a día y disfrutar de las carreras. De momento tengo contrato hasta 2021... luego ya veremos. Había pensado en seguir un año más pero, a día de hoy, no seguiré después de 2021. Tengo que encontrar mejores sensaciones", explicaba en una entrevista en Radiogaceta de los Deportes de Radio Nacional de España. Eso sí, Valverde confirmó que "hasta los JJOO, si Dios quiere y no pasa nada raro, aguanto".

El campeón del mundo en carretera de 2018 y de España en 2019 afronta esta temporada con el Tour de Francia y La Vuelta a España como sus principales objetivos. En la entrevista se quitaba presión y explicaba cómo se ve para la ronda que comenzará en menos de dos semanas. "El Tour puede dar muchas vueltas, pero voy con el objetivo de ganar alguna carrera", argumentaba el murciano.

La verdad es que desde que regresó la competición, su escuadra no ha mostado muy buena imagen y los hombres importantes, Marc Soler, Enric Mas y él mismo no han aparecido entre los primeros puestos en las rondas que están sirviendo para preparar la Grand Bouclé. "El equipo Movistar está con ganas e ilusión por correr. Vamos a intentar a intentar hacer el mejor papel posible en el Tour", sentenciaba Valverde tratando de espantar los malos comentarios que están recibiendo.

De cara a su otro objetivo, Valverde no quiere saber mucho ya que, como el resto del pelotón, Movistar va día a día ante la incertidumbre que provoca la pandemia. España ahora mismo es un país con un gran número de rebrotes, por lo que no está asegurado que se pueda correr La Vuelta. Lo mismo sucede con el Giro. "Para La Vuelta todavía queda mucho... Tal y como está la cosa no podemos hacer planes a más de dos semanas vista", explicaba el ciclista de Las Lumbreras.

No estará en Jaén

Donde sí que no estará es en los Campeonatos de España que se disputan esta semana en Jaén. Valverde no podrá luchar por revalidar su maillot con los colores de la bandera nacional después de que él, junto al equipo, decidieran quedarse concentrados en Francia de cara a la preparación del Tour y a evitar viajes que pudieran exponerles a un contagio.

