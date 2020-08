Aranburu, la promesa española que ya ilusiona en las Clásicas: "Si puedo iré al Giro a por una etapa"

El 2020 de Alex Aranburu (Ezquioga-Ichaso, 1995) está siendo diferente al del resto del mundo. Si no hay nadie con el que hables que pide a gritos que acabe ya el año, ten una conversación con él y te dirá lo contrario. En Astana vieron la temporada pasada cuando le ficharon lo que ahora está demostrando. Este ciclista de 24 años, en septiembre cumplirá 25, está pegando sus primeros estacazos en el ciclismo profesional con los colores del equipo kazajo y la gran victoria que se le está resistiendo por poco no tardará en llegar.

¿Será este sábado en Il Lombardia? Difícil. Él mismo lo reconoce. Tendrá que trabajar para Ion Izaguirre y Jakob Fulgslang. Además, el hecho de que haya más desnivel tampoco le ayuda. Pero su séptimo puesto en la Milán - San Remo de hace una semana invita a creer que estamos ante una promesa más que real del ciclismo español.

Todo esto lo ha acompañado con un sexto puesto en el Gran Piemonte de esta misma semana, el segundo en el Gran Trittico Lombardo en el que su compañero Gorka Izaguirre salió victorioso, el cuarto en la primera etapa de la Vuelta a Burgos compitiendo de tú a tú con Alejandro Valverde y Mikel Landa y, antes del parón por la pandemia, la experiencia que cogió en las carreras de un día por Bélgica, sobre todo en la Kuurne - Bruselas - Kuurne donde estuvo presente en el sprint final.

Está fuerte y promete en EL ESPAÑOL que, si el equipo se lo permite, dará guerra en la edición del Giro de Italia de este año en la que espera estar. Aún queda bastante para el mes de octubre y, aunque no estará en los campeonatos de España de Jaén, sí estará en los de Europa en Plouay para seguir compitiendo contra los Remco Evenepoel y Mathieu Van der Poel. Aquí hay rodador para rato.

Hay motivos para afrontar con ilusión Il Lombardia este sábado

Ha sido una locura con la cuarentena y todo. Al regresar me he sentido bastante bien. Ya llevamos bastantes carreras y me he visto adelante. El objetivo es seguir así, estamos bien.

Probablemente seas el ciclista español más en forma

Más en forma no sé... Hemos corrido en Italia y las Clásicas se me han dado bastante bien. A ver cómo seguimos.

Te has mostrado muy bien picando para arriba, en llano, en todos los terrenos, ¿cómo afrontas lo de este sábado?

La de este sábado ya no se si me va tanto. Vienen Fulgsang y Ion además, así que va a ser diferente. Las otras carreras que hemos corrido hasta ahora tenían menos desnivel también. Para mi eran mejores. La del sábado llegará seguramente más rota, los puertos son más largos... Yo creo que nos tocará echar una mano a estos y jugar con la carta de sorprender.

Al final este año también te está sirviendo como aprendizaje con tus 24 años

Sí. Al final es ayudar al equipo en donde tenemos posibilidades, si me dan alguna oportunidad en alguna carrera que me viene bien a mi, tratar de aprovecharlo. El equipo está contando conmigo en ese tipo de carreras. Tengo motivos para estar contento.

Ganar en un sprint a Sagan, correr al lado de Van der Poel... esa experiencia está siendo vital para consolidarte...

Al final es una carrera, otra, otra, otra... Y estamos ahí siempre adelante. Evidentemente, el objetivo siempre es ganar. Pero andando bien tengo motivos para estar contento.

¿Te frustra un poco haber acumulado segundos puestos, llegar después de un escapado como en el Gran Trittico Lombardo, el cuarto puesto en Burgos? Se resiste esa primera victoria World Tour...

La de Gorka no. Al final Gorka es de casa, es amigo, entrenando ando con él, queda en casa. Pero en otras carreras como Burgos, ahí sí me queda. La del Trittico Lombardo me alegré como si hubiera ganado.

El plan contigo era que tuvieras tu primera experiencia en el Giro, ¿no van a cambiar los planes en principio?

El equipo ya tiene elegidos los corredores para el Tour. Yo en teoría voy al Giro. Si no cambian mucho los planes, iré a Bretaña, Campeonatos de Europa, Tirreno y Giro.

¿No te da un poco de miedo esperar hasta octubre para correr el gran objetivo del año cuando parece que la situación del virus se está volviendo a descontrolar?

Pues sí, te da respeto. Lo que sabemos es que hay que aprovechar las carreras que tenemos ahora porque no sabemos si se podrá correr de aquí a un mes. Hay que salir a tope, hacerlo lo mejor posible y ver lo que pasa.

¿Cómo está siendo esa experiencia de correr con el coronavirus en las calles? Tú que estás corriendo más en Italia, ¿se está controlando bien la situación?

Bueno, se ve de todo. Hay gente que ve con mascarilla, hay gente que no. Te da apuro cuando te piden fotos y les dices que no por si acaso. Es un poco difícil hacerlo todo bien. Hay que mantener las distancias y a ver si salimos ya de esta de una vez por todas.

Tú sí tienes contrato un año más con Astana, pero la preocupación que existe de correr o no en tus compañeros me imagino que es una presión difícil

Al final es para todos los ciclistas. Hay algunos que lo tienen ya cerrado y otros que no tienen nada. Igual les bajan el sueldo... cada uno tiene lo suyo. Yo tengo un año más firmado, la verdad es que en ese sentido estoy más tranquilo.

Ya os recortaron un tanto por ciento durante el confinamiento, ¿no hay previstas más rebajas?

No, ahora estamos cobrando al cien por cien. Nos lo han asegurado por lo menos hasta fin de año. Así que bueno, estamos tranquilos.

En lo deportivo, la forma se está notando mucho en el pelotón por culpa del parón por el confinamiento...

Al final es que es difícil estando en casa ponerte en forma. A algunos les está costando más y a otros les ha costado muy poco. Tampoco sabes muy bien quién va a tope a aprovechar las carreras y quién está pensando en el Tour y en el Giro. Cada uno al final se está preparando para un objetivo. Es lógico.

Los que están mostrando su fuerza es la bicefalia de Ineos y Jumbo-Visma. Tú los has tenido de cerca en Burgos, ahora en Italia no son el mismo equipo pero Bennett el otro día os quitó las pegatinas... ¿cómo es correr contra esas dos naves nodrizas?

Son dos equipos fuertes. Siempre vienen a ganar y siempre hay un corredor que tiene calidad suficiente para hacerlo bien. Bennett vino muy bien y la verdad es que iba muy fuerte. Fue el mejor en el Gran Piemonte. Ineos no acertó mucho, nosotros estábamos ahí. Jon en el primer grupo, por detrás íbamos Vlasov y yo. Para el Giro iremos con Fulgsang y Vlasov. En las grandes será diferente.

Me imagino que estás atento al Dauphiné estos días y viéndoles, ¿son imbatibles?

No. Ya se verá. Pero no son imbatibles. Hay carreras en las que lo cogerán unos u otros. Pero en las que le vayan bien a Fulgsang también tiraremos nosotros.

No solo tenéis a Fulgsang, Vlasov se mostró muy fuerte en Mont Ventoux...

Sí la verdad es que es joven y está andando muy bien. En Lombardía estará muy fuerte. En Piemonte, aunque no era muy largo el puerto, también subió bien. Va a estar ahí.

¿Qué objetivo te marcas para este año?

Me gustaría alguna etapa, pero sabemos que es difícil. Al Giro vamos con el objetivo de ayudar a Fulgsang. Si me dan alguna oportunidad, intentaremos aprovecharlo.

¿Y el campeonato de España?

No creo que esté este año. Con Bretaña y los Campeonatos de Europa, así que seguramente no correré. Tengo demasiada carga. En Burgos no pude salir la última etapa por las carreras que teníamos en Italia. No hay tiempo para todo.

