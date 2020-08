Beckenbauer atiza al Barça antes de la gran final: "El PSG no tiene puntos débiles como ellos"

El Bayern Munich y el PSG disputarán la gran final de la Champions League 2020. Una edición de la máxima competición continental diferente, seguramente la más extraña de la historia y que pondrá final a la concentración global de Lisboa con un gran partido que una leyenda como Franz Beckenbauer ve completamente igualado.

El presidente de honor del conjunto alemán y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol considera que el choque estará tremendamente parejo ya que considera al PSG un gran equipo, muy equilibrado y con jugadores de talla mundial que pueden aparecer en cualquier momento y decidir el choque.

Sin embargo, Beckenbauer no ha querido abandonar la línea a seguir desde Alemania desde que comenzó la fase final de Lisboa: acordarse del Barça siempre que pueden. Desde el país bávaro ya se encargaron de calentar el choque de cuartos de final con declaraciones sobre la comparación de Lewandowski y Messi, especialmente tras la gran temporada del polaco y tras un nuevo año decepcionante del argentino.

Philippe Coutinho celebra con Robert Lewandowski el tanto del polaco ante el Barça EFE

No obstante, todo hacía indicar que después del ya famoso 2-8, las burlas y las sornas desde Munich habían terminado dando por cerrado el tema tras la tremenda humillación. Nada más lejos de la realidad, el silencio solo fue una tregua para afrontar las semifinales contra el Olympique Lyon, ya que han vuelto a la carga justo antes de la gran final de la Champions League.

El siguiente en acordarse del club azulgrana ha sido Beckenbauer, que ha querido comparar al PSG con la entidad culé y no ha podido evitar darles un palo bastante considerable: "Cuando el Bayern jugó contra el Barcelona, siempre tuve la impresión de que tenían puntos débiles y que podríamos usarlos. Este no es el caso del PSG. No tienen puntos débiles".

¿Palo a Messi?

Así de contundente se mostraba el presidente de honor del Bayern en declaraciones recogidas por Sport1. Además, Beckenbauer quiso lanzar otro mensaje, quizás dirigido a Leo Messi tras esa polémica con Robert Lewandowski, con el que afirmaba no había jugadores del nivel de los que hay en el PSG: "Incluso comparado con Neymar y Kylian Mbappé, no hay ningún jugador que esté a su altura".

Neymar Jr. celebra el triunfo ante el RB Leipzig en la Champions League EFE

Tras este doble ataque de la leyenda alemana a todo el entorno del Barça, quiso volver a dejar claro su parecer sobre la igualdad de la final de la Champions entre ambos conjuntos: "El PSG me gusta, es un equipo equilibrado y completo, pero nosotros tenemos unos jugadores espectaculares. Todos están es un momento impresionante. Apenas han cometido errores y si pasa está Neuer, un portero de talla mundial que puede compensar cualquier fallo. La final está 50-50".

Habrá que ver quien se lleva el gato al agua definitivamente en una final que reunirá a los dos mejores equipos de la competición y que enfrentará al concepto colectivo del Bayern Munich contra el talento individual de la super plantilla del PSG, que estará ante la primera final de su historia desde de la enorme inversión realizada desde Qatar para llevar al club a lo más alto.

