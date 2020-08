Luis Suárez estalla: "Si me quieren fuera, que hablen conmigo y no filtren mi nombre"

Luis Suárez ha roto su silencio y ha hablado acerca de su situación en el Barcelona. El delantero uruguayo está en el centro de las miradas, mientras su nombre parece estar en la 'lista negra' de Bartomeu y Koeman para reconstruir el equipo. Suárez se ha expresado en una entrevista en El País, en el que habla de su posible salida y las críticas que está recibiendo el equipo tras el 2-8 encajado ante el Bayern.

A Suárez le molesta que nadie haya hablado todavía con él: "Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero a mí nadie me dijo que quieren prescindir de mí. Si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salgan", ha dicho al respecto de las informaciones que ya le colocan fuera.

"Está por ver. Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si desde el club deciden que soy prescindible, no tengo inconveniente de hablar con los que deciden. ¿Koeman? Aún no he hablado con él", añadió.

Luis Suárez celebra su gol con el FC Barcelona Reuters

Suárez quiere seguir en el Barça y lo demuestra afirmando que aceptaría, incluso, un rol de suplente: "Siempre que cuenten conmigo yo quiero seguir aportando todo lo que pueda. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me da mucha fuerza. Aceptaría un rol de suplente, como lo acepté en toda mi carrera. La competencia siempre es buena y si el técnico considera que tengo que empezar desde el banquillo, no tengo problema con ayudar al equipo con el rol que me otorguen. Aún puedo aportar mucho a este club", expresó.

La crisis del Madrid

En esta situación tan difícil en Can Barça, mira hacia el eterno rival, el Real Madrid, y lo que ocurrió tras su mala temporada entre 2018 y 2019: "Cuando ellos fueron eliminados la temporada pasada, por el Ajax, se decía que Kroos estaba acabado, querían jubilar a Modric y Ramos era un desastre. Después, han demostrado ser un equipazo".

Por último, habló de Messi, el hombre más buscado en estos momentos, del que mostró su orgullo por la amistad que mantienen y que trasciende más allá de los terrenos de juego: "Para mí es un orgullo ser amigo de Leo. Es una persona excelente. Lo de jugar juntos es una circunstancia temporal, pero nuestro vínculo va más allá".

[Más información: ¿Quién puede fichar a Messi?: del Real Madrid al Inter, los únicos cuatro equipos que tienen dinero]