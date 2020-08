Citroen, tras los pasos de Peugeot y Renault: las marcas de coches y su apuesta por el ciclismo

El coronavirus ha asolado al mundo del ciclismo con el parón que provocó tras la Paris - Niza. Poco a poco se ha ido recomponiendo y los profesionales han vuelto a las carreteras del mundo con la esperanza de correr a finales de agosto el Tour de Francia. Aún así, las consecuencias económicas van a ser difíciles. Por suerte, una estructura asentada en la élite como la del AG2R ha asegurado su permanencia en la élite del pelotón internacional con la entrada, a partir de enero de 2021, de la firma automovilística Citroen como co-patrocinador del equipo.

Será como una vuelta al pasado, como cuando el equipo Renault reinaba en el Tour de Francia o, más atrás en el tiempo, el Peugeot era el dueño del pelotón. Parece que se están poniendo de moda las colaboraciones de marcas de coches populares después de que la pasada temporada McLaren se incorporase al proyecto de Bahrein. Ahora, la empresa del Groupe PSA ha encontrado su hueco en la serpiente multicolor.

No será la primera vez que un maillot luzca el logo de Citroen. La marca francesa ya fue co-patrocinador de otra formación de su mismo país, el mítico La Vie Claire de Bernard Hinault y Greg Lemond de los ochenta. Tanto el francés como el americano ganaron un Tour de Francia con este maillot en 1985 y 1986, los mejores años de la formación.

Ahora esta nueva entidad tendrá que afrontar la más que posible no renovación de Romain Bardet, la gran esperanza del ciclismo francés, y Pierre Latour, otro gran escalador que ya ha tenido sus momentos en grandes vueltas. Y lo hará con un escalador que mejora día a día como Benoit Cosnefroy, uno rodador asentado como Oliver Naesen y la experiencia de Alexis Vuillermoz y Tony Gallopin. En su mano también estará hacer alguna inversión que pudiera motivar a la parroquia gala después de tantos años sin ver como un equipo de su país domina el panorama ciclista mundial.

Peugeot, el precursor

El Peugeot fue un equipo ciclista en carretera francés que existió entre 1901 y 1989. Se considera el equipo ciclista con el mejor palmarés de la historia. Durante su larga existencia ganó diez ediciones del Tour de Francia, tres de la Vuelta a España y cinco París-Roubaix. La marca del león con su alianza con Michelin encontró sus mejores años entre 1965 y 1985, antes de que poco a poco empezara a desaparecer.

El hecho de tener en sus filas a Eddy Merckx en sus primeros años como profesional le dio algunas victorias en carreras de un día como en la Flecha-Valona, la Gante-Wevelgem o la Milán-San Remo. Pero sus grandes éxitos en el ciclismo moderno llegaron con Bernard Thevenet. Sus dos Tour de Francia marcaron la era moderna. Después, el hecho de que la marca de coches no continuase a partir de 1989 derivó en una crisis de forma que no volvió a ser el mismo y no estaría entre los equipos punteros hasta que llegó Credit Agricole como patrocinador.

El rombo exitoso

Fueron ocho años de vida, pero Renault tiene un gran palmarés, especialmente en el Tour de Francia en el que consiguió seis triunfos en la general. Fue el equipo de referencia de Bernard Hinault. El francés conseguiría cuatro Tours, dos Vueltas a España y dos Giros de Italia en sus filas haciendo más amarillo aún el maillot del equipo del rombo. Lo mismo hizo en los Monumentos ganando el Giro de Lombardía, la Flecha-Valona en dos ocasiones, la Lieja-Bastoña-Lieja, la Paris-Roubaix y la Amstel Gold Race.

Laurent Fignon y Bernard Hinault

No solo sería Hinault el que pusiera con letras de oro el nombre de la marca de coches en el mundo del ciclismo. Laurent Fignon ganó dos Tour para prolongar el legado del legendario francés. También Greg LeMond y Charly Mottet dieron sus primeros pasos en el ciclismo consiguiendo sus primeros éxitos y Marc Madiot se hizo con una París-Roubaix en sus filas.

La experiencia de McLaren

El equipo McLaren es el segundo equipo con más victorias en la historia de la Formula 1 y ahora pretende seguir su legado en el ciclismo. La temporada pasada firmó el acuerdo con Bahrein para ser el segundo patrocinador desde el 2020. Aún así, antes ya había estado colaborando con la selección británica intentando aplicar su tecnología a las bicicletas de los ciclistas nacionales.

El naranja de McLaren llegó al maillot del equipo en el que también tiene participación la casa de bicicletas Merida para ser uno más en esa serpiente multicolor que llena las carreteras de forma anual. Para ello hizo la apuesta del español Mikel Landa, puso la carne en el asador con Wout Poels, incorporó a una vieja gloria que aún quiere coleccionar victorias como Mark Cavendish y mantuvo su apuesta por el futuro con Dylan Teuns, Iván García Cortina y Matej Mohoric.

