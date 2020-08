Groenewegen, apartado de su equipo tras tirar a Yakobsen: "Fue mi culpa, no mi intención"

El nombre más comentado en el mundo del ciclismo es el de Dylan Groenewegen. El ciclista holandés, justo cuando encaraba la línea de meta en la primera etapa del Tour de Polonia, empujó a su rival y provocó un grave accidente. Yakobsen, el gran afectado, tuvo que ser intubado. Y, horas después de la polémica acción, Groenewegen ha querido disculparse.

El holandés ya pidió perdón por redes sociales. "Odio lo que pasó ayer. No puedo encontrar las palabras para describir cuánto lo siento por Fabio y otros que han sido golpeados. Por el momento, la salud de Fabio es lo más importante. Pienso en él constantemente", aseguró.

Sin embargo, ha sido con su televisión nacional, la cadena NOS, donde ha querido sincerarse al máximo para frenar los ataques que está recibiendo durante las horas posteriores al accidente provocado. "Nunca fue mi intención", ha recalcado, pero "lo ocurrido fue claramente" su "culpa". Unas declaraciones muy esperadas y que tienen como objetivo rebajar los ataques sufridos.

Groenewegen ha vuelto a recordar que "solo" ha pensado en Fabio Yakobsen, que en las últimas horas ha salido del coma, "y su familia". "Espero que se recupere pronto", ha deseado el sprinter de Jumbo-Vista. Según recuerda, se desvió de su "línea" y eso "no está permitido". El holandés afirma que "inmediatamente" vio "que ocurría algo malo" porque "había muchos estragos".

"Escuché cosas que no eran agradables", ha explicado acerca de las críticas. Uno de los mayores frentes abiertos es el que tiene con el equipo de Yakobsen, que ha presentado una denuncia contra el ciclista y que ha llegado a hablar de cárcel. "No hice eso conscientemente", ha subrayado, pero no puede decir "mucho" sobre la decisión del Deceuninck-Quick Step.

Imágenes de la accidentada llegada en la primera etapa del Tour de Polonia EFE

El equipo de Groenewegen, lejos de escudar a su sprinter, ha asumido la responsabilidad de este: "Solo podemos saber lo que ha hecho nuestro ciclista y ha roto una regla. Las consecuencias que surgen de todo lo ocurrido no tienen precedentes". Y, por ello, han tomado la decisión más dura posible.

El comunicado del equipo

El equipo Jumbo-Visma ha castigado a Groenewegen apartándolo indefinidamente hasta que la UCI se pronuncie. Una decisión que ha necesitado de "los últimos días" e incluso de la participación del propio culpable del accidente. "Está devastado", aseguran en el comunicado, tanto por los hechos como por "las graves consecuencias".

El ciclista holandés, que ha asumido la culpa, cometió una infracción y el equipo no puede permitirlo. El Jumbo-Visma defiende que son "sinónimo de deportividad" y que la acción de su sprinter es claramente "inaceptable". Por ello, han optado por apartarle "hasta que se conozca la resolución del Comité Disciplinario".

"Por ahora, prima la salud y recuperación de Fabio. Nuestros pensamientos están con Fabio Jakobsen y las otras personas involucradas en el terrible accidente del Tour de Polonia", ha indicado. Entre otros afectados se encuentra el español Edu Prades, que tuvo que retirarse con una vértebra fracturada, dolores en la escápula y una herida que tuvo que ser suturada en la espalda.

