Fabio Jakobsen ha despertado del coma inducido y su estado de salud es 'bueno'

La organización del Tour de Polonia ha informado de que Fabio Jakobsen ha despertado del coma inducido en el que se encontraba desde el pasado miércoles cuando sufrió una gravísima caída tras ser cerrado y empujado contra las vallas de protección por el sprinter del Jumbo-Visma Dylan Groenewegen.

El breve comunicado con el que se ha transmitido la noticia informa de que el estado de salud de Fabio es relativamente bueno teniendo en cuenta la gravedad del accidente y de las heridas. Ahora serán los médicos que están ateniendo al corredor en un hospital de Polonia los que tendrán que ampliar la información con un nuevo parte médico.

La situación de Fabio Jakobsen parece mejorar ligeramente, dentro de la gravedad que reviste su estado tras el tremendo golpe sufrido el pasado miércoles en el sprint de la primera etapa del Tour de Polonia. El corredor del Deceuninck-Quick Step se disponía a ganar la etapa cuando su máximo competidor, Groenewegen, realizó un feo movimiento cerrándolo contra su derecha hasta que este se quedó sin hueco y chocó contra las vallas.

El golpe provocó que todas las vallas salieran volando, impacto contra otros ciclistas que también han sufrido lesiones como Edu Prades, del equipo Movistar. Las consecuencias fueron terribles cuando se pudo comprobar que Jakobsen había desaparecido de la carretera y ni siquiera había cruzado la línea de meta, algo que sí hizo el sprinter del equipo Jumbo, que llegó hasta el final de la recta deslizando sobre su bicicleta por el aire tras el impacto.

Los servicios médicos intervienen a Fabio Jakobsen tras la caída en el Tour de Polonia EFE

Jakobsen sufrió un golpe fortísimo en la cabeza que le hizo perder el casco, además de recibir numerosos traumatismos tanto en el rostro como en el pecho, los cuales le impedían respirar y le hicieron perder una gran cantidad de sangre. Jakobsen fue llevado al hospital donde esa misma noche fue intervenido de la fractura de los huesos de la cara durante más de cinco horas en una auténtica obra de orfebrería por parte de los doctores.

Además, el corredor ha permanecido en coma inducido desde que llegó al hospital para facilitar el hecho de ser tratado de sus lesiones, y era reanimado durante alguna ocasión para comprobar su estado. Este viernes ha despertado definitivamente y su estado es bueno, por lo que se espera que tenga una evolución favorable.

El estado de Jakobsen

Los propios doctores que lo atienden indicaron que hasta que el corredor no despertara, no podían dar una valoración real de la situación. La primera idea fue retirar el tratamiento que provoca el coma inducido el jueves, pero finalmente descartaron esa opción y decidieron esperar un día más para comprobar cómo evoluciona el corredor, no solo tras la caída, si no también tras la operación en la que las fracturas en el craneo y las que le impedían respirar eran las más preocupantes.

Una vez descartados daños cerebrales y de la columna vertebral, la siguiente preocupación para la que todavía no hay una certeza es el estado del sistema nervioso de su cara.

La buena noticia, además de su mejoría, es que el vuelo con sus familiares y allegados ya ha llegado hasta Polonia tras ser organizado por el manager del equipo Patrick Lefevere, para formar así una piña entre familia y compañeros de equipo y ayudarse a superar el trance hasta que Jakobsen muestra una clara señal de mejora.

