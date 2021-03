8 de 9

Pat Ewing, leyenda de los New York Knicks y entrenador actual de la Universidad de Georgetown, denunció que no le dejaron entrar en el Madison Square Garden, casa del equipo neoyorquino donde se convertió en mito.

"Pensé que este era mi edificio. Y me siento terrible porque me detienen, me abordan, me piden pases. Todos en este edificio deberían saber quién diablos soy, y me están deteniendo, no puedo moverme por este edificio. ¿Es esto el Madison Square Garden? Voy a tener que llamar al Sr. Dolan",