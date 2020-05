La NBA prevé 15.000 test para acabar la temporada: "No se los quitaremos a la gente necesitada"

Adam Silver, comisionado de la NBA, preparó a los jugadores para un panorama potencialmente sombrío en medio de la pandemia de coronavirus. La posición de Silver sugiere que no hay garantías de que los aficionados puedan regresar por completo a los campos de juego ni siquiera la próxima temporada. El comisionado dijo que el 40 por ciento de los ingresos de la liga proviene del dinero generado de los ingresos por concepto de entradas de los aficionados.

"Este podría ser el mayor desafío de todas nuestras vidas", dijo Silver a los jugadores. En la llamada que sostuvo Silver con la Asociación de Jugadores, jugadores estuvieron presentes el Director Ejecutivo, Michele Roberts, el Presidente de la NBPA, Chris Paul, y varios jugadores que hicieron preguntas al comisionado en una sesión de una hora de duración.

A Silver se le hicieron algunas preguntas difíciles sobre seguridad, ideas para volver a jugar, cómo se verían afectadas las temporadas futuras y las realidades financieras de los topes salariales futuros y los ingresos por ingresos relacionados con el baloncesto. Silver dijo que no era necesario tomar una decisión al regresar a jugar esta temporada en mayo, ni a principios de junio.

Luka Doncic y Kristaps Porzingis, durante un partido REUTERS

Habló de "uno o dos" sitios potenciales para volver a jugar esta temporada, incluidos Orlando y Las Vegas, pero dijo que no era necesario tomar una decisión sobre la temporada de la liga antes de junio. "No tiene sentido aumentar el riesgo de volar de ciudad en ciudad si no va a haber aficionados. Creemos que sería más seguro estar en una sola ubicación, o en dos, para comenzar".

Las pruebas

Agregó que desea que la NBA complete su temporada con una estructura tradicional de playoffs que incluye series de siete juegos en cada ronda de la postemporada, pero dejó abierta la posibilidad de torneos de play-in para acomodar a más equipos en una reanudación de la temporada recortada. Silver también les dijo a los jugadores que el comienzo de la próxima temporada podría demorarse hasta diciembre, independientemente de si esta temporada se completó o no.

Él contó rotundamente a los jugadores sobre el actual Acuerdo de Negociación Colectiva: "El CBA no fue construido para pandemias extendidas". En cuanto a volver a jugar esta temporada, Silver indicó que las discusiones sobre la duración del campamento de entrenamiento en la reanudación de la temporada se centraron en un mínimo de tres semanas.

Silver dijo que la esperanza de la NBA es que los jugadores que den positivo por el virus no requieran el cierre de un equipo o una temporada, sino sólo la eliminación de un jugador en medio de las pruebas constantes de aquellos que han estado en contacto con él. Las fuentes le dijeron a ESPN que la liga estima que necesitaría alrededor de 15.000 pruebas para reanudar y completar esta temporada. Según esta información, el comisionado les ha dejado claro que "no se los quitaremos a gente necesitada".

[Más información: Un Draft a ciegas: el 'sueño NBA' de cuatro españoles y la incertidumbre sobre el futuro de la liga]