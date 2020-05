Las últimas palabras de Kobe Bryant sobre Michael Jordan antes de su muerte

THE LAST DANCE

Michael Jordan y Kobe Bryant. Dos de los mejores de todos los tiempos en la NBA. El tiempo permitió al aficionado disfrutar de ambos simultáneamente durante el final de la carrera de uno y el comienzo de otro. The Last Dance, el documental sobre Jordan de Netflix, recuerda sus primeros encuentros en la temporada 1997/1998 y el All Star de 1998 donde la máxima expectación era verles cara a cara.

Kobe apenas tenía 19 años, pero en ese All Star -en el que hasta fue titular pese a ser suplente en los Lakers- se propuso derrocar a Jordan. El '23' jugó con fiebre y acabó ganando su tercer MVP en el Partido de las Estrellas. Jordan comentó aquel día lo que fue su duelo contra "el hombre al que muchos han apodado el próximo Michael Jordan", como se presentaba a Kobe por entonces.

"No esperaba ganar el MVP, lo único que quería era que Kobe no me dominase. Ha sido una buena batalla, ha sido divertido. Él ha ido al ataque. Sabía que la expectación iba a estar en el duelo entre nosotros dos y sabía que yo no estaba al 100%. Estoy contento de poder haberle superado", dijo Jordan.

Kobe Bryant y Michael Jordan, durante uno de sus primeros duelos REUTERS

Tras aquello comenzó una bonita relación de amistad entre Jordan y Bryant, que se mantuvo hasta el día de la fatídica muerte de Kobe en un accidente de helicóptero. La leyenda de los Lakers participó en el documental The Last Dance y habló sobre sus comienzos en la NBA y cómo Michael fue una figura fundamental para él.

"Fueron dos años duros para mí cuando llegué a la liga. En ese momento había muchos jugadores veteranos, no tantos jóvenes como ahora. Así que nadie me prestaba demasiada atención, era el chico que se tiraba un montón de airballs. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Y en ese punto de mi carrera Michael me orientó mucho. Por ejemplo, tenía dudas sobre cómo hacía su lanzamiento a la media vuelta, así que se lo pregunté. Y me respondió de forma muy detallada. Pero es que incluso me dijo que aunque no tuviese nada que preguntarle, que le siguiera llamando igualmente", dijo Kobe.

Kobe 'devolvió' las bonitas palabras que tuvo un emocionado Jordan para él el día de su funeral: "Es como mi hermano mayor. De verdad que odio tener discusiones sobre quién ganaría un uno contra uno, o cuando la gente me dice 'Hey, Kob, tú le ganarías en un uno contra uno a Michael'. Igual no se dan cuenta que si he llegado a algo es gracias a él. No tendría cinco campeonatos sin él, porque fue él quien me enseñó y me dio grandes consejos".

