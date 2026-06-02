El Tenerife asalta el Movistar Arena con una remontada épica y deja al Real Madrid al borde del alambre en la Liga Endesa

Los blancos ganaban de 5 a falta de 10 segundos, pero tres triples de los tinerfeños culminaron la proeza de los visitantes (97-98).

La Laguna Tenerife puso patas arriba la Liga Endesa con una remontada llena de épica frente al Real Madrid (97-98). Los de Scariolo, que ganaban de 5 a falta de 10 segundos, acabaron claudicando ante el acierto desde el triple de los tinerfeños. [Narración y estadísticas del partido]

Fueron dos picotazos. El primero de Doornekamp para hacer temblar la muñeca de Lyles que falló un tiro libre justo después. El segundo de Jaime Fernández que silenció el Movistar Arena con un triplazo a falta de tres segundos que selló el triunfo del Tenerife.

Pudo ganar el Real Madrid en la última acción, pero la gran defensa sobre Hezonja evitó que el croata pudiera lanzar con comodidad. Perdió el Real Madrid un partido que tenía en su mano y viajará el jueves a Tenerife con la obligación de ganar y poder jugarse el todo por el todo de nuevo ante su gente.

Idas y venidas

El primer partido de la serie de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa arrancó marcado por la necesidad de redención del Real Madrid de Sergio Scariolo, que llegaba al choque arrastrando una sorprendente racha de cinco derrotas consecutivas en el tramo final de la fase regular.

Enfrente, un La Laguna Tenerife que, pese a clasificar como octavo, llegaba con la etiqueta de rival "trampa" tras haber asaltado el feudo blanco apenas un mes antes. En los prolegómenos, Mario Hezonja recibió el trofeo que lo acreditaba como MVP de la temporada regular, de manos de Rudy Fernández y Sergio Llull.

El encuentro comenzó con nervios e imprecisiones por parte de ambos conjuntos, siendo el Tenerife el primero en inaugurar el marcador. En los compases iniciales, el conjunto insular tomó la delantera (6-11) sostenido por el acierto de Aaron Doornekamp desde el perímetro y la dirección de Marcelinho Huertas.

Mario Hezonja intenta superar a Kevin Yebo. EFE

Sin embargo, el Real Madrid encontró su ritmo gracias a la entrada a pista de su último fichaje, el pívot Mady Sissoko, que debutó impulsando a su equipo a lograr un parcial de 9-0 para darle la vuelta al marcador.

En el tramo final del cuarto, la intensidad de Kramer (con 4 puntos consecutivos) y un triple de Lyles permitieron a los locales abrir una brecha de cinco puntos al término de los primeros diez minutos, que se cerraron con una canasta sobre la bocina de Doornekamp para dejar el electrónico en 26-21.

El segundo periodo comenzó con un intercambio de golpes, destacando los triples de Van Beck para el Tenerife y la certera respuesta del base madridista Maledon.

TIENE AL DEFENSA ENCIMA, ¡PERO LE DA IGUAL! 🔥



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Fue entonces cuando Omer Yurtseven decidió imponer su físico en la pintura, anotando cuatro puntos consecutivos para alcanzar la decena en su cuenta personal y obligar a Txus Vidorreta a pedir tiempo muerto con 35-26 en el luminoso.

El Real Madrid pisó el acelerador y, tras un mate espectacular de Maledon, llegó a establecer una máxima ventaja de 12 puntos (40-33). Lejos de venirse abajo, el equipo tinerfeño tiró de orgullo y acierto exterior. Un impresionante parcial de 0-9, culminado con triples de Scrubb y Yebo, volvió a apretar el partido poniéndolo en un puño dejando tan solo una desventaja de cuatro puntos al descanso.

Alternancia

Tras el descanso, el Real Madrid amplió su ventaja hasta el 54-48 gracias a los tiros libres de Sissoko y una canasta de Hezonja. Sin embargo, el Tenerife respondió rápidamente y volvió a apretar el marcador (56-54) impulsado por el acierto exterior de Abromaitis y el primer triple del australiano Mills.

A partir de ahí, el partido se convirtió en un trepidante intercambio de canastas con acciones destacadas de Deck y Van Beck. En medio de este tira y afloja, apareció la figura del madridista Abalde, que con un providencial dos más uno consiguió dar un pequeño respiro a su equipo y establecer el 61-56 al llegar al ecuador del periodo.

La igualdad se mantuvo con el transcurso del choque y fue Jaime Fernández quien dinamitó todo con cinco puntos consecutivos que pusieron por delante a los visitantes con apenas seis minutos por jugar.

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Perdían de 7 puntos faltando 53 segundos 😮💨#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/imwXleTaak — DAZN España (@DAZN_ES) June 2, 2026

El choque comenzó a decantarse en los últimos compases. Quedaban 35 segundos y el Real Madrid contaba con una ventaja de 7 puntos que parecían ser definitivos. Pero no fue así, de golpe y porrazo llegó la reacción del Tenerife con una exhibición de Jaime Fernández.

El base español recortó distancias a falta de 34 segundos por jugar y en su responsabilidad cayó la última jugada que les acabó dando el triunfo. Lyles falló un tiro libre vital y los tinerfeños atacaron con 12 segundos para el final con la opción de asaltar el pabellón blanco. El base español cogió el balón, retó a su par y se tiró un triple delante de Campazzo para silenciar a la parroquia madridista.

Ganó el Tenerife. Perdió el Real Madrid que ya no tiene margen de error. El jueves llega el segundo asalto con los de Scariolo obligados a ganar para seguir con vida. No queda otra, ganar o morir para un Madrid que puede encadenar otra temporada sin títulos importantes.