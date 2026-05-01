El polémico presidente del Panathinaikos la lía en Valencia y la Policía le abre un acta: "Es un impresentable"

Lío monumental en el segundo partido de la serie de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos.

El conjunto taronja perdió en este segundo duelo para complicarse en exceso la vida (0-2) en la eliminatoria, pero la nota llamativa la puso la actitud intolerable del presidente del equipo griego.

Dimitris Giannakopoulos, el multimillonario presidente del Panathinaikos, se dirigió a la mesa de anotadores en el tramo final del partido realizando aspavientos, algo que generó un gran revuelo en la zona.

Aquello encendió los ánimos e hizo que la Policía abriera un expediente al máximo mandatario del equipo heleno.

No sólo eso, sino que desde el club griego aseguraron que las fuerzas policiales trataron de detener a Giannakopoulos, aunque finalmente no se realizó detención alguna.

Policía en los vestuarios

El entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, aseguró que la Policía quiso detener al presidente del Panathinaikos y a un miembro de su cuerpo técnico. Lo hizo en una rueda de prensa en la que comunicó esta situación y no aceptó preguntas.



"Hay delante de nuestro vestuario 10 policías que quieren arrestar a alguien del 'staff' y que quieren detener a nuestro presidente. Es la primera vez que me pasa en mi carrera y llevo treinta años", comentó.

📰 Comunicado oficial



Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como… pic.twitter.com/SnvxcPHWXI — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 30, 2026





"Hemos ganado con una canasta sobre la bocina, todo el mundo está contento y el Valencia ha puesto a la Policía delante para que no puedan entrar a celebrar y ahora quieren detenerlos. Nos vemos en Atenas", concluyó.

La eliminatoria, que vivirá su tercer partido en Grecia, llega con un ambiente muy caldeado, y a Valencia Basket no le queda más remedio que ganar los dos partidos en territorio hostil.

El Valencia lo condena

El Valencia Basket emitió un comunicado para denunciar lo sucedido con el presidente del Panathinaikos.

"El Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido".

El conjunto taronja aseguró además que Giannakopoulos se negó a acatar las indicaciones de la Policía y que generó "una tensión injustificable".

Los jugadores del Panathinaikos celebran la victoria en Valencia. EFE

"El club presentará una queja formal ante la competición y espera que la Euroliga castigue duramente este tipo de comportamientos que manchan la imagen de nuestro deporte, sabiendo además que se trata de una persona reincidente", comentaron los valencianos.

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, no se mordió la lengua: "Su presidente es un impresentable y no puede ser que la Euroliga, que es una liga tan seria, permita que estos personajes creen mal ambiente en un deporte como el baloncesto".